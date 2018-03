Burhave Der Förderverein der Grundschule Butjadingen lädt zur zweiten Fahrradbörse in die Räumlichkeiten der Schule in Burhave ein. Die Börse findet am Sonnabend, 10. März, in der Zeit von 14 bis gegen 16 Uhr statt.

Verkaufsgegenstände können bereits am Freitag, 9. März, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in der Schule abgegeben werden. Die Verkäufer füllen dabei ein Formular mit ihrer Preisvorstellung für jeden Artikel aus. Die Preisschilder, mit denen die Artikel dann während der Börse ausgezeichnet werden, stellt der Förderverein.

Verkauft werden können Fahrräder für Kinder und Erwachsene, ebenso Roller, Fahrradanhänger, Dreiräder, Rutscheautos, Skateboards und Inliner. Der Förderverein weist darauf hin, dass er nur Artikel annimmt, die keine gravierenden Mängel aufweisen. Verschmutze oder kaputte Artikel haben auf der Börse nichts zu suchen. Der behält von dem Verkaufserlös als Gebühr 10 Prozent ein. Mit dem Geld wird die Schule unterstützt.