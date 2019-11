Burhave Der Winterbasar der Grundschule Butjadingen erfreute sich wieder einmal großer Beliebtheit. Gleich nach Öffnung der Türen stürmten die Besucher am Sonnabend in die Aula. Der Erlös der Caféteria sowie der Verkaufsstände der Schüler und Eltern fließt in die Kasse des Fördervereins.

Die Grundschulkinder hatten in den vergangenen Wochen fleißig gebastelt, Kekse gebacken und süße Naschereien verpackt. Nun standen die Mädchen und Jungen stolz hinter ihren Tresen und freuten sich über den guten Absatz. Santino, Nick und Jesse zum Beispiel verkauften niedliche Weihnachtswichtel und süße Tüten, die mit Elchköpfen verziert waren.

Tombola mit 500 Preisen

Damit die Besucher des Winterbasars den ganzen Flur bis zum Ende entlang gingen, wo Bastel- und Flohmarktstände aufgebaut waren, erfolgte in diesem Jahr der Verkauf der Tombola-Lose in dem letzten Klassenraum. Die rund 500 Preise für die Tombola hatten Butjadinger Geschäftsleute spendiert. Das obligatorische Knusperhaus im XXL-Format wurde gesondert verlost.

An den rund 30 Ständen hatten die vielen Besucher eine große Auswahl und konnten sich mit kleinen Weihnachtsgeschenken oder Dekorationen für die Adventszeit eindecken. „Wir haben in diesem Jahr einige neue Standbetreiber gewinnen können“, freute sich die Fördervereinsvorsitzende Janine Röver. Ob Spielzeug und gebrauchte Kinderkleidung oder Bastelarbeiten – die Tische waren gut gefüllt. Mit von der Partie waren auch die Frauen der Nachmittagsbetreuung, die ebenfalls adventliche Bastelsachen zugunsten des Fördervereins angeboten.

Die Eltern der Grundschulkinder haben unter anderem Adventskränze und -gestecke hergestellt, Windlichter gefertigt, Marmelade gekocht und Kekse gebacken. Bei Birgit Schiwy gab es vorgefertigten Weihnachtsduft in Gläsern. „Für mich ist das heute der letzte Winterbasar“, erzählte sie. Denn ihr Nachwuchs besucht bald eine weiterführende Schule. Judith Hinloopen stand ebenfalls am Verkaufstisch der Eltern und freute sich, dass ihre Adventskränze stark gefragt waren.

Frische Waffeln

Dicht belagert war auch der Stand der Waffelbäcker. Denn die Besucher des Winterbasars wurden von dem Duft der frischen Waffeln regelrecht angezogen.

Schüler aus allen Klassen hatten Winterlieder und Tänze einstudiert, die sie vor einem großen Publikum in der Aula vorführten.

Zufrieden mit der Besucherresonanz zeigte sich die Schulleiterin Christine Thaden-Decken. Sie war mit weiteren Lehrern vor Ort, um ihre Schützlinge an den Verkaufsständen zu betreuen. Das Konzept des Fördervereins ist auch in diesem Jahr aufgegangen, der Andrang an den Ständen war erneut groß.