Burhave Es braucht schon eine Menge Fantasie, um sich vorzustellen, dass hier in gut fünf Wochen die neuen Erstklässler einziehen werden. So weit das Auge reicht: nichts als Baustelle. Von fertig eingerichteten Klassenräumen ist das Dachgeschoss des Ostflügels der Grundschule in Burhave zurzeit ungefähr so weit entfernt wie ein sperriger Karton mit Einzelteilen vom aufgebauten Ikea-Schrank.

Bauamtsleiter Axel Linneweber räumt dann auch ein, dass der Zeitplan sportlich sei, alle Zahnräder reibungslos ineinander greifen müssten und nichts schiefgehen dürfe. Genau wie Kollege Uwe Baumann, der das Projekt seitens der Bauverwaltung der Gemeinde federführend betreut, ist Axel Linneweber aber zuversichtlich, dass alles klappen wird. Ein für die Gemeinde beispielloser Kraftakt ist die auf drei Jahre angesetzte Sanierung der Grundschule ohnehin. Sie stellt mit einem Kostenvolumen von 1,56 Millionen Euro die ehrgeizigste und größte Baumaßnahme dar, die die Gemeinde jemals gestemmt hat. „Die Schule wird komplett auf links gedreht“, sagt Uwe Baumann.

Eigentlich hatte der Startschuss für die Sanierung bereits im vergangenen Jahr fallen sollen. Statik-Fehler in der Planung hatten das jedoch vereitelt. In den Osterferien war es dann aber endlich soweit. Bauabschnitt Nummer 1 betraf den Mitteltrakt, in dem in Rekordzeit unter anderem zwei neue Betreuungsräume entstanden sind.

Der zweite Bauabschnitt, der nun begonnen hat, betrifft den Ostflügel. Der Gebäudetrakt erhält ein neues Dach. Das alte Dach hätte, obwohl schadhaft, laut Axel Linneweber vielleicht noch eine Weile durchgehalten. Doch der Gemeinde geht es auch darum, mit der Sanierung Energiekosten einzusparen.

„Intelligente“ Lampen

Und das wird sie mit dem neuen Dach ebenso tun wie mit den „intelligenten“ LED-Leuchten, die in der Schule künftig bedarfsgerecht Licht spenden. Sie werden aktuell übrigens nicht nur in das Schulgebäude, sondern auch in die Turnhallen in Burhave und Tossens eingebaut. Die Sporthallen in Eckwarden, Stollhamm und Waddens folgen im Herbst und Winter.

Derweil haben die größtenteils hiesigen Handwerksfirmen, die auf der Schul-Baustelle tätig sind, das Dachgeschoss des Ostflügels nahezu komplett entkernt. Das Geschoss wird künftig neben einem großen PC-Raum zwei Klassenzimmer sowie einen Gruppenraum und einen Lese- und Ruheraum beherbergen. Zugunsten größerer Räume opfert die Gemeinde den bisherigen Flur. Der in der Mitte liegende Gruppenraum wird nur über die links und rechts angrenzenden Klassenzimmer zu erreichen sein. Durch Fenster in den Stirnwänden kann man von einem Raum in den jeweils nächsten hineinsehen.

Im Westflügel führt eine neue Außentür vom Obergeschoss aus vermeintlich ins Nichts. Das ist natürlich nicht wirklich so. An die Tür wird eine stählerne Außentreppe angedockt, die als zusätzlicher Fluchtweg dient.

Schnelles Internet

Erdarbeiten, die zurzeit an der Straße Zur Grundschule in Burhave ausgeführt werden, haben nicht direkt etwas mit der Sanierung zu tun, sie werden aber dennoch der Schule zugute kommen. Glasfaserkabel für den Breitbandausbau werden hier verlegt, so dass in der Grundschule nach den Ferien mit High-Speed gesurft werden kann. Die gleiche Maßnahme wird zurzeit auch für die Zinzendorfschule in Tossens umgesetzt.

Die Sanierung der Grundschule ist derweil mit Beginn des neuen Schuljahres noch lange noch abgeschlossen. Sie soll jeweils in den Osterferien und in den Sommerferien der Jahre 2020 und 2021 fortgesetzt werden. Das Untergeschoss des Westflügels ist als nächstes an der Reihe, dann folgt das Erdgeschoss des Ostflügels. Im weiteren Verlauf wird auch der Mitteltrakt noch ein neues Dach erhalten. Mit Ende der Sommerferien 2021 wird die Gemeinde dann, wenn alles nach Plan läuft, den Schlussstrich unter dieses Mammutprojekt ziehen können.