Jugendfreizeit In Burhaversiel: Nicht nur lecker, sondern auch gesund

Burhaversiel Yoga, Chi Gong, Aquafitness – und nicht zuletzt eine Wattwanderung in frischer Nordseeluft: So etwas tut der Gesundheit gut. Deshalb gehörten diese Punkte zum Programm einer Gruppe von 42 Jugendlichen, die sich bis Sonntag im Ferienzentrum der Awo-Sano in Burhaversiel mit dem Thema Gesundheit befasst hatte.

Geld von Erasmus

Die 17- bis 30-Jährigen kamen aus Bulgarien, der Ukraine, Portugal, Griechenland Kroatien, Georgien und weiteren Ländern in Europa und an dessen Rändern. Finanziert wurde der Aufenthalt aus dem Erasmus-Programm, einem Fördertopf der Europäischen Union, der kulturelle und berufliche Bildung, Sport und jugendlichen Austausch unterstützt.

Das Programm soll jungen Menschen aus der EU und aus EU-Schwellenländern ermöglichen, in persönlichen Begegnungen die europäischen Werte kennenzulernen – ein Anliegen, das Lutz Poppe, der Leiter des Ferienzentrums am Deich, gern unterstützt.

Lutz Poppe ist nicht wenig stolz darauf, dass zwei Awo-Sano-Einrichtungen im Norden – neben der in Burhaversiel auch die in Schillig (Kreis Friesland) – inzwischen schon zum zweiten Mal für das Programm ausgesucht worden waren. Denn die Hürden sind ziemlich hoch.

Für den positiven Bescheid sei auch der Umstand angerechnet worden, dass sowohl das Feriendorf in Schillig als auch das Ferienzentrum am Deich als Inklusionsunternehmen geführt werden und barrierefrei zugänglich sind.

Die Teilnehmer sind in ihren jeweiligen Ländern Mitglied einer Jugendorganisation. In ihren Heimatländern hatten sie das Thema Gesundheit schon in kleineren Seminaren bearbeitet. Inhaltlich hatten sich die Jugendlichen beispielsweise mit verschiedenen Ernährungsformen beschäftigt und untersucht, wie ein vermehrter Verbrauch von Zucker die Gesundheit langfristig beeinträchtigt.

Mehr Einfluss gewinnen

Letztlich gehe es darum, erläuterte Lutz Poppe, den Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu verstärken um bestimmte Essgewohnheiten zu verändern. Der große Rahmen war, die gesundheitlichen Themen in einen europäischen Kontext zu stellen, Vergleiche anzustellen, Missstände aufzudecken und mögliche Verbesserungen anzuregen. Die Jugendlichen unterhielten sich auf Englisch, was gut klappte.

Am 5. März waren die Teilnehmer in Burhave und Schillig eingetroffen, am Sonntag reisten sie wieder ab.

Jetzt wird es in dem Ferienheim still, denn auch in dieser Einrichtung wurden wegen des Coronavirus fast alle Buchungen storniert.

„Das wird für unsere gemeinnützige Einrichtung schwer zu verkraften sein“, sagte Lutz Poppe. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Wiebke Schmidt und der 26-jährigen Kateryna Svitlychna aus der Ukraine, die in Schillig ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert, hatte er den Interkulturellen Jugendaustausch organisiert.