Butjadingen Dass sie nach dem Abitur für ein Jahr ins Ausland gehen würde, hatte Lisa Hellwig der NWZ schon vor gut zwei Jahren in einem Gespräch erzählt. „Aber nicht 08/15“, hatte die Eckwarderin ergänzt, die damals gerade als jüngstes Mitglied in ganz Weser-Ems in den Vorstands eines SPD-Ortsvereins eingezogen war. Zurzeit macht Lisa Hellwig Abitur. Und was im Herbst folgen soll, ist tatsächlich alles andere als 08/15.

Lisa Hellwig wurde in den Niederlanden geboren und wuchs in Frankreich auf. Sie spricht neben Deutsch auch fließend Holländisch, Französisch und Englisch. Die junge Frau, die Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist und sich im Niedersächsischen Landesschülerrat engagiert, hat ein Talent für Sprachen. Mit slawischen Sprachen hat sich die 18-Jährige indes noch nie beschäftigt. Das ändert sich nun. Lisa Hellwig geht als Freiwillige für ein Jahr nach Tschechien. Sie wird dort Zwangsarbeiter aus der NS-Zeit betreuen und zudem politische Bildungsarbeit an Schulen leisten.

Paten gesucht Zur finanziellen Unterstützung der Arbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste muss Lisa Hellwig Paten benennen, die bereit sind, für ihr Freiwilligen-Jahr in Tschechien monatlich 15 Euro oder einmalig 180 Euro an die Organisation zu überweisen. Die Eckwarderin ist per Mail zu erreichen unter lisahellwig@ewe.de.

Von der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) hatte Lisa Hellwig schon vor einer ganzen Weile gehört und sich dafür zu interessieren begonnen. Die Organisation hat ihren Ursprung in Israel und ist mittlerweile in zahlreichen Ländern vertreten, darunter Tschechien. Die Freiwilligen, die über ASF ein Jahr ehrenamtlich tätig werden, begleiten und unterstützen Menschen mit Behinderungen sowie Flüchtlinge und Migranten, Obdachlose und ethnische Minderheiten und zudem eben auch Überlebende des Holocausts.

Genau das wird Lisa Hellwigs Aufgabe sein. Sie wird Menschen im Alltag begleiten, die in der Zeit des Nationalsozialismus Zwangsarbeit leisten mussten. Sie wird sie beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen unterstützen, den Geschichten lauschen, die sie zu erzählen haben.

In ihrem zweiten Freiwilligenjob für ASF wird Lisa Hellwig mit Schulklassen über politische Themen reden, die in der tschechischen Gesellschaft nach ihrem Kenntnisstand wenig oder gar nicht diskutiert werden. Die 18-Jährige nennt die Globalisierung als Beispiel, zudem Themen wie Migration und Armut.

Lisa Hellwig weiß, dass auf Tschechisch hallo ahoj heißt. Im Sommer wird sie einen zweiwöchigen Crash-Kurs in Tschechisch belegen und sich dabei die weiteren Grundlagen der Sprache aneignen, die sie ab September ein Jahr lang wird sprechen müssen.

Dass alles fremd und alles anders sein wird, das ist für Lisa Hellwig keine Hürde, sondern eine Herausforderung, der sie sich gerne und ganz bewusst stellt. „Tschechien ist ein Nachbarland, aber gefühlt irgendwie auch wieder nicht, weil man kaum einen Bezug dazu hat“, sagt die Eckwarderin. Ihr Bezug wird bald ein ganz direkter sein.

Die Eckwarderin, die ein viertägiges Aufnahmeverfahren meistern musste, um für ASF tätig werden zu können, wird am 1. September zunächst nach Berlin fahren, um dort mit 180 anderen Freiwilligen an einem Vorbereitungsseminar teilzunehmen. Dann geht es nach Prag, wo Lisa Hellwig weitere Freiwillige treffen wird. Und schließlich wird sie ins zwei Autostunden östlich von Prag gelegene Olomouc (ehemals Olmütz) reisen. Die 100 000-Einwohner-Stadt in der Provinz Mähren wird dann für ein Jahr ihr Zuhause sein. Sie wird dort in einer WG leben. Im Monat bekommt sie 5000 tschechische Kronen Taschengeld, umgerechnet 195 Euro, mit denen sie klarkommen muss.

Bis nach Zuhause sind es von Olomouc 16 Stunden mit dem Zug. Lisa Hellwig hat in ihrem Freiwilligenjahr 20 Tage Urlaub. Die wird sie nicht nutzen, um nach Butjadingen zu fahren. Lieber möchte sie Polen, Ungarn und die Slowakei besuchen, um sich auch von diesen Ländern einen Eindruck zu verschaffen.