Butjadingen Auch wenn vielleicht keine große Reise ansteht – Langeweile in den großen Ferien müssen Butjadinger Kinder und Jugendliche ganz sicher nicht fürchten. Geschmeidige 3 Euro kostet der Ferienpass, den die Gemeinde auch in diesem Jahr wieder herausgibt. Alleine die Gutscheine, die er beinhaltet, sind rund 40 Euro wert. Dazu gibt es 52 verschiedene Veranstaltungen.

Bürgermeisterin Ina Korter hat das Programm am Dienstag zusammen mit Stephanie Thomas und Sonja Micheel, die im Rathaus in Burhave das Ferienpass-Team bilden, vorgestellt. Der Verkauf des Passes beginnt am kommenden Montag, 3. Juni. Zu haben sein wird er ab dann im Rathaus, in der Grundschule in Burhave und in der Zinzendorfschule in Tossens. Kaufen können den Ferienpass, dessen Pogramm vom 5. Juli bis zum 11. August dauert, Butjadinger Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren.

In der Mitte des Passes finden die Kinder einen Bogen, auf dem sie ankreuzen können, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen möchten. Von den Programmpunkten mit begrenzter Platzzahl können sich die Kinder und Jugendlichen maximal fünf Veranstaltungen aussuchen. Der erste Anmeldetag, an dem der Bogen von 9 bis 12 Uhr im Rathaus abgegeben werden kann, ist Samstag, 15. Juni. Ab Montag, 17. Juni, nimmt die Verwaltung noch zwei Wochen lang zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses die Anmeldebögen entgegen. Bis auf den letzten Drücker sollte man aber nicht warten. Denn bei der Vergabe der Plätze gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Die Eröffnungsparty findet am 8. Juli von 14 bis 17 Uhr in der Spielscheune statt. Im Pass finden sich Gutscheine für ein Eis und ein Softgetränk. Weitere Gutscheine gibt es unter anderem für die Nordseelagune in Burhave, für das Aqua Mundo von Center Parcs in Tossens, für das Störtebekerbad in Nordenham sowie das dortige Kino.

Zu den Höhepunkten im Programm zählen die Ausflüge. Familienfahrten führen auf die Insel Spiekeroog, in den Heidepark Soltau, zu wilden Tieren im Serengeti-Park und nach Schloss Dankern. Ganz neu im Programm: Die Kinder können sich im Jump House in Bremen austoben und bei Verve Illusions in Bremerhaven in virtuelle Welten eintauchen. Welche Veranstaltung eine Zuzahlung erfordert, ist im Ferienpass vermerkt.

14 der insgesamt 52 Veranstaltungen organisiert die Gemeinde; den gesamten Rest steuern Vereine und Institutionen bei, wofür Bürgermeisterin Ina Korter sehr dankbar ist. Vom Schnuppertauchen bis zu einem Besuch der Polizei in Nordenham, vom Erste-Hilfe-Kursus bis zur Herstellung von Freundschaftsbändern, von der Wattwanderung bis zum Klang-Yoga – das Ferienpassprogramm ist denkbar vielfältig. Spannend dürfte auch ein „Neonshooting“ in der Stadtbücherei in Nordenham werden: Die Ferienpasskinder werden mit Neonfarbe angemalt, dann werden Fotos von ihnen gemacht.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde 270 Ferienpässe verkauft. Die Zahl ist rückläufig. Der Grund sei jedoch nicht mangelndes Interesse, so Stephanie Thomas, sondern der demografische Wandel, durch den es in Butjadingen weniger Kinder gibt.