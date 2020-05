Kinderbetreuung In Butjadingen: Gemeinde kann Kita-Bedarf decken

Butjadingen Die Gemeinde Butjadingen hält ausreichend Kita-Plätze vor, um den aktuellen und auch den in Zukunft zu erwartenden Bedarf zu decken. Das erfuhren während ihrer jüngsten Sitzung im Rathaussaal in Burhave die Mitglieder des Familienausschusses des Gemeinderats. Wie Joachim Wulf, Leiter des für die Kindertagesstätten zuständigen Amtes für Zentrale Dienste, weiter ausführte, zeichnet sich allerdings ein steigender Bedarf an Integrationsplätze – also an Plätzen für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf – ab.

Der Landkreis, in dessen Zuständigkeit die Kinderbetreuung fällt, der diese Aufgaben aber per Vertrag den Kommunen übertragen hat, ist nach Auskunft von Joachim Wulf dabei, seinen Kindertagesstätten-Bedarfsplan fortzuschreiben. Das geschieht auf der Basis von Statistiken und Quotenberechnungen.

Punktlandung

Der Bedarfsplan enthält auch Informationen für und über Butjadingen. Allerdings weichen, wie Joachim Wulf bemerkte, die Berechnungen des Landkreises Wesermarsch von der Realität in den vier in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätten in Butjadingen ab. So hat der Landkreis für das laufende Kita-Jahr 2019/2020 bei den Kindergartenkindern (drei bis sechs Jahre) einen Bedarf von 133 Plätzen bei einem Angebot von nur 123 Plätzen ermittelt. Demnach gäbe es eine Unterdeckung von zehn Plätzen, die tatsächlich aber gar nicht besteht.

Nach Rechnung des Landkreises schlägt der vermeintliche Fehlbedarf bereits im anstehenden Kita-Jahr 2020/21 in einen Überschuss von sechs Plätzen um, der 2022/23 sogar noch auf 14 Plätze ansteigt, um dann langsam wieder abzunehmen.

In der Realität werden in den vier Kindertagesstätten in Stollhamm, Waddens, Burhave und Tossens im laufenden Kita-Jahr 149 Kinder betreut – 30 Krippenkinder bis drei Jahre und 119 Kindergartenkinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Weil Krippenkinder in altersübergreifenden Gruppen rechnerisch zwei Plätze belegen, kommt die Gemeinde auf 164 belegte Plätze. Das entspricht genau der Zahl der genehmigten Plätze – also eine Punktlandung.

150 Kinder erwartet

Die wird nach dem Stand der Dinge auch im Kita-Jahr 2020/21 gelingen. Die Gemeindeverwaltung hat sich gemeinsam mit dem Kindergartenkuratorium die Zahlen angesehen. Demnach werden 37 Hort- und 113 Kindergartenkinder die vier Einrichtungen besuchen. Die zusammen 150 Kinder besetzen rechnerisch 171 Plätze, und 172 genehmigte Plätze gibt es.

Die Zahl ergibt sich nicht zuletzt durch den pünktlich zum neuen Kita-Jahr fertig werdenden Anbau an den Stollhammer Kindergarten. In den neuen Räumen können Krippen- und Kindergartenkinder betreut werden. Sie können aber auch für eine integrative Betreuung genutzt werden, bescheren also jede Menge Flexibilität.

Jeweils vier integrative Plätze, die aktuell auch besetzt sind, bieten die Kitas Tossens und Waddens. Der Landkreis Wesermarsch prognostiziert einen abnehmenden Bedarf. Die Kitas selbst gehen davon aus, dass der Bedarf eher steigen wird. Das würde die Gemeinde aber nicht in die Bredouille bringen, weil eben in Stollhamm weitere Möglichkeiten der integrativen Betreuung bestehen.