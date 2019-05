Butjadingen Das Great Barrier Reef in Australien, der Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona: Am 26. Juni jährt sich zum zehnten Mal der Tag, seit dem man das Wattenmeer in einem Atemzug mit diesen Naturwundern nennen darf. Es war der Tag, an dem die Unesco das Wattenmeer zum Weltnaturerbe ernannt hat.

Der zehnte Geburtstag soll gefeiert werden – auch in Butjadingen. Auf dem Programm stehen ein Frühstück im beziehungsweise am Watt und eine besondere Führung. Zudem besteht die Möglichkeit, Etappen einer als Sternfahrt organisierten Radtour mitzufahren.

Drei Länder, zwei Fahrrad-Gruppen – das ist das Konzept der an der gesamten Wattenmeerküste entlangführenden Radtour. Die Nordroute startet am 18. Juni im dänischen Ho und führt über Rømø nach Sylt, weiter nach Amrum und Nordstrand, entlang der Nordseeküste Schleswig-Holsteins nach Cuxhaven und Butjadingen und schließlich zum Zielpunkt Wilhelmshaven. Die Westroute beginnt am 19. Juni auf der niederländischen Insel Vlieland und führt über Texel nach Den Helder, Harlingen und entlang der niederländischen Wattenmeerküste nach Emden, und von dort weiter an der ostfriesischen Küste nach Wilhelmshaven.

Eine interaktive Karte mit detaillierten Informationen wird kommende Woche im Internet zu finden sein. Für Wesermärschler, die die Tour ein Stück begleiten wollen, bieten sich zwei Etappen an:• Am 28. Juni startet der Tross um 9 Uhr in Wremen im Landkreis Cuxhaven mit Ziel Tossens. Einen Stopp gibt es am Klimahaus in Bremerhaven, dann geht es mit der Fähre rüber nach Nordenham. Gegen 14 Uhr werden die Radler zu einer Führung im Nationalpark-Haus in Fedderwardersiel eintreffen, um 16 Uhr den Langwarder Groden besuchen und schließlich gegen 19 Uhr nach 45 Kilometern Tossens erreichen.• Am 29. Juni geht es von Tossens weiter nach Dangast. Der Start für die 42 Kilometer lange Tour erfolgt wiederum um 9 Uhr. Die erste Station ist das Oberfeuer in Eckwarderhörne, eine zweite die Erlebnisstation in Sehestedt. Dann geht’s nach Dangast.

Wer sich beeilt und rechtzeitig wieder zurück in Butjadingen ist, kann direkt an einem nächsten Programmpunkt teilnehmen. Tourismus-Service Butjadingen lädt für den 29. Juni zu einer Übernachtung in der direkt am Langwarder Groden gelegenen Deichschäferei Feldhausen ein. Bei einem gemütlichen Grillabend gibt es unter anderem Lammspezialitäten und viele Informationen über das Wattenmeer sowie über Schafe. Außerdem werden die Teilnehmer im Sonnenuntergang eine geführte Exkursion zur Vogelbeobachtungsstation auf dem Langwarder Groden unternehmen.

Am 30. Juni schließt sich um 9.30 Uhr ein Frühstück im Langwarder Groden an. Das Team des Mühlencafés der Seefelder Mühle wird ein Buffet mit regionalen Spezialitäten aufbauen. Die Teilnehmer werden gebeten, dazu ihr eigenes Geschirr und Besteck mitzubringen, da Müll vermieden werden soll. Im Anschluss findet eine Wanderung über den Langwarder Groden statt.

• wELTNATURERBE

wATTENMEER

Das Wattenmeer bildet das größte zusammenhängende Sand-Schlickwatt-System der Welt, in dem dynamische Prozesse in einem weitgehend ungestörten Naturzustand ablaufen können. Es erstreckt sich über 500 Kilometer entlang der Küste Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande.

2009 wurde das Wattenmeer für seine global herausragende geologische und ökologische Bedeutung in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen. Es beherbergt mehr als 10 000 Pflanzen- und Tierarten. Millionen von Zugvögeln sind auf das Wattenmeer als Zwischenstopp und Rastgebiet angewiesen.

Mehr Infos: oder www.waddensea-worldheritage.org/de/jubiläum oder www.butjadingen.de