Inzwischen sind die ersten Schultüten wohl schon geplündert worden und die ganz große Aufregung beim Start in einen neuen Lebensabschnitt dürfte sich gelegt haben. Insgesamt 211 Abc-Schützen sind in Nordenham eingeschult worden. Das sind etwa 40 weniger als vor einem Jahr. In sieben Nordenhamer Grundschulen sind 14 Klassen für die Erstklässler eingerichtet worden. Die NWZ stellt die ersten 7 von 14 Klassen auf dieser Seite vor.