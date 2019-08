Das sind die Nordenhamer Abc-Schützen

Mittlerweile dürften sich viele der Kinder, die am vergangenen Samstag ihren ersten Schultag erlebten, an ihre neue Umgebung gewöhnt haben. Insgesamt 190 Jungen und Mädchen sind in den sieben Nordenhamer Grundschulen eingeschult worden. Das sind 21 weniger als im vergangenen Jahr. Die NWZ stellt alle Erstklässler vor. Im ersten Teil sehen Sie die ersten Klassen der Grundschulen Süd, Blexen, Friedrich-August-Hütte und Abbehausen.