Einswarden Wie wäre es, wenn Kinder im Nordenhamer Rathaus das Sagen hätten? Antworten auf diese Frage soll eine Postkartenaktion geben, die der Kinderschutzbund Nordenham anlässlich des Weltkindertages veranstaltet. Am Freitag, 20. September, heißt im Kinderhaus in Einswarden: „Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich…“ Ab 15 Uhr können dort Mädchen und Jungen die Postkarten ausfüllen.

Nach Angaben der Ortsverbandsvorsitzenden Anne Allmers möchte der Kinderschutzbund dazu beitragen, dass sich Kinder und Jugendliche stärker an politischen und gesellschaftlichen Debatten beteiligen. Bei der Postkartenaktion dürfen sie die Rolle des Bürgermeisters übernehmen und ihre Wünsche, Anliegen und Forderungen äußern. Und zwar ohne Rücksichtnahme auf deren tatsächliche Umsetzbarkeit.

Im Laufe des Nachmittags will das Nordenhamer Stadtoberhaupt Carsten Seyfarth dem Kinderhaus einen Besuch abstatten, um die ausgefüllten Postkarten in Empfang zu nehmen.

An der öffentlichen Veranstaltung wirkt auch der Präventionsrat der Stadt Nordenham mit. Mit den Netzwerkpartnern aus dem Bereich der „Frühen Chancen“ sorgt der Präventionsrat für Spiele und Informationen.

Mit dabei sind die Arbeiterwohlfahrt, der Landkreis Wesermarsch mit den Familienhebammen und der Koordinierungsstelle für Sprachförderung und Sprachbildung, das Familien- und Kinderservicebüro, das Krabbelgruppen-Informationsteam und der Sportverein Nordenham. Zudem beteiligen sich die städtische Jugendarbeit, der Verband Christlicher Pfadfinder („Stamm Wildgänse“), die Freiwillige Feuerwehr aus Einswarden und die Betriebskrankenkasse Melitta Plus am Programm zum Weltkindertag.

Die Veranstaltung in dem Kinderhaus, das sich in der Einswarder Ortsmitte an der Straße Zum Slip 1 befindet, klingt gegen 17 Uhr aus. Alle Beteiligten sollen dann gemeinsam das Motto „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ anstimmen. Es bezieht sich auf die am 20. September beginnende Klimawoche, an der sich das Kinderhaus mit den neuen Angeboten „Fahrradwerkstatt“ und „Basteln mit Recycling“ beteiligt.