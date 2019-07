Elsfleth Ein selbstgemaltes Bild, eine aktuelle NWZ, Münzgeld und ein Bauplan: Das alles verstauten Amelie und Leonhard am Donnerstag behutsam in einer Metallröhre. Diese „Zeitkapsel“ mauerten sie anschließend mit Hilfe von Bauamtsleiter Hartmut Doyen und Kindergartenleiterin Birgit Pohlmann in eine der Wände im Neubau des Kindergartens ein.

Zur Grundsteinlegung des Gebäudes neben dem Wurplandbad waren neben den Kindergartenkindern und ihren Erzieherinnen auch Bürgermeisterin Brigitte Fuchs und viele Ratsmitglieder gekommen. „Ich freue mich, dass der Rat den Weg für den Bau des neuen Kindergartens frei gemacht hat“, sagte Fuchs. Die Einrichtung werde dringend benötigt. Drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen sollen dort unter Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde untergebracht werden. Im August nächsten Jahres soll die Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen. Dann zieht der katholische Kindergarten, bisher im Stadtzentrum untergebracht, komplett um.

„Das wird eine Herausforderung“, sagt Birgit Pohlmann. „Wir freuen uns auf das neue Gebäude. Wir haben heute mit Sprachförderung, Integration und Inklusion ganz andere Anforderungen an unsere Arbeit. Das muss sich auch in den Räumen wieder spiegeln.“ Der Außenbereich des Kindergartens soll sehr naturnah gestaltet werden. „Mit Bäumen, Büschen, Hügeln und einem kleinen Garten“, erzählt Pohlmann.