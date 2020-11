Bildung: Karrieretag findet virtuell statt

Elsfleth Zum Jade-Karrieretag lädt die Jade Hochschule in diesem Jahr alle Interessierten, aber insbesondere Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zum digitalen Austausch ein. Schülerinnen und Schüler können sich am Mittwoch, 18. November, von 14 bis 19 Uhr virtuell einen Eindruck insbesondere über den Studienort Elsfleth, Fachbereich Seefahrt und Logistik, verschaffen.

• live-Chats

Dafür greift die Jade Hochschule auf das erprobte Format „Join the Campus“ zurück, mit dessen Hilfe die Fachbereiche und Studiengebiete digital präsentiert werden. In Live-Chats können sich Studieninteressierte mit Studierenden und Lehrenden austauschen und sich auf diese Weise ein Bild über die Hochschule machen. Auch in Corona-Zeiten können sich Studierende optimal auf die Suche nach Praktikumsstellen, Partnern für die Abschlussarbeiten oder zukünftigen Arbeitgebern machen.

Über 40 Unternehmen machen im Karriereportal per Video-Chat auf offene Stellen in allen Bereichen aufmerksam und beantworten Fragen. Gleichzeitig gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm.

• Duales Studium

Interessierte können ebenfalls an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und sich zum Thema „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt“ austauschen.

Auch die Hochschul-Servicestellen präsentieren ihre Angebote. Dazu gehören das International-Office, die Hochschulbibliothek, das Hochschulrechenzentrum, die Gleichstellungsstelle, das Immatrikulationsamt, das Praxisamt, das Studentenwerk Oldenburg sowie die Zentrale Studienberatung.

Studieninteressierte, Schüler, Eltern, und Lehrer können sich über die 37 Bachelor- und 13 Master-Studienabschlüsse sowie über ein Online- oder Duales Studiums informieren.