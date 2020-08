Ausbildung: Kadetten lernen Arbeit im Team

Elsfleth /Brake 14 Tage seemännische Grundausbildung: Dafür gingen am Samstag 20 Kadetten der „AIDA“ und 14 Kadetten der „Costa“ an Bord der „Großherzogin Elisabeth“.

Zuvor hatten die Studenten der Nautik, Technik und Elektrotechnik eine zweiwöchige Sicherheitsgrundausbildung in Rostock absolviert. Eine besondere Herausforderung ist die Arbeit an Bord der „Lissi“ in Zeiten von Corona. „Wir haben ein spezielles Hygienekonzept, an das sich alle halten“, sagt Kapitän Jens Wilbertz vor dem Ablegen.

Verantwortung tragen

An Bord lernen die Kadetten Teamfähigkeit und sie müssen Verantwortung übernehmen. Die Tätigkeiten auf dem Schiff sind vielfältig: Die Kadetten packen beispielsweise im Maschinenraum und auf der Wache mit an.

Wenn die Kadetten wieder zurück kommen, werden sie als Offiziersanwärter auf die AIDA- und Costa-Schiffe gehen. Das Unternehmen Carnival Maritime, zu dem die AIDA- und Costa-Schiffe gehören, fördert und finanziert die gesamte Ausbildung und das Training der Kadetten. Zudem erhalten alle ein Stipendium.

Für die Nautiker sind es drei Jahre, für die Techniker vier Jahre Ausbildung. Dazu gehört für die Techniker noch eine Ausbildung bei Liebherr in Rostock. Für die Kadetten gibt es eine Sicherheit: Sie erhalten eine Anstellungsgarantie als Offiziers-Ingenieure für zwei Jahre.

An Bord der „Großherzogin Elisabeth“ sind neben den deutschen Kadetten, von denen rund die Hälfte aus Norddeutschland kommen, auch 14 Italiener aus den Akademien in Genua und Neapel. Die deutschen Kadetten studieren an der Hochschule Wismar, Standort Warnemünde, an die sie im Anschluss wieder zurückfahren.

Schiffsbetrieb sichern

Die jungen Frauen und Männer bringen noch keine Seefahrterfahrung mit. „Alle lernen an Bord, den Schiffsbetrieb sicher zu stellen und sich im Team zu bewähren“, sagt Kapitän Christoph Arndt, Direktor Maritime Training & Development bei Carnival Maritime.