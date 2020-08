Einschulung In Elsfleth: Mit Aufregung und Herzklopfen in den Ernst des Lebens starten

Elsfleth Egal, welche Corona-Einschränkungen in diesem Jahr die Einschulungen der Erstklässler begleiteten – für alle Mädchen und Jungen in Elsfleth und „umzu“ war der erste Schultag am vergangenen Sonnabend ein spannender Tag mit ein bisschen Aufregung und Herzklopfen inklusive.

Abgespecktes Programm

Die Kollegien und die „Großen“ der Grundschulen Alte Straße, Lienen und Moorriem begrüßten die ABC-Schützen mit kleinen, aber feinen Programmen – alles ein bisschen abgespeckter als gewohnt, dennoch machten Sketche, Vorführungen und Tänze allen eine Menge Spaß.

In der Grundschule Alte Straße wurden die beiden neuen Klassen nacheinander und mit jeweils zwei Bezugspersonen – Eltern oder Großeltern – getrennt begrüßt. In ihrer Ansprache bezog sich Schulleiterin Karen Freels auf einen Goethe-Ausspruch: Kinder brauchen Wurzeln und Flügel.

„Auch im stärksten Sturm geben Wurzeln einem Baum Halt und Sicherheit – für die Kinder ist der Beginn der Schulzeit ein ganz großer Sturm, in dem die Familie ihnen Halt gibt. Ein Vogel kann frei fliegen, wie die Gedanken der Menschen. Freiheit heute heißt auch, die Freiheit anderer zu akzeptieren“, sagte Karen Freels.

Die Schulleiterin bat alle Eltern, ihre Kinder mit Geduld zu begleiten, denn alle Mädchen und Jungen müssten sich erst einmal auf die neue Situation einstellen.

Ein Freiluftgottesdienst

Auch in der Moorriemer Grundschule war die Teilnahme der Familien auf zwei Personen beschränkt. Nach dem gemeinsamen Freiluftgottesdienst an der St.-Anna-Kirche in Bardenfleth wurden die elf Erstklässler in der Turnhalle mit Tanz und Instrumentalmusik der 3. Klasse begrüßt, Singen war leider nicht erlaubt in diesem Jahr.

Schultütenpfad in Lienen

In der Liener Grundschule gab es ebenfalls ein kleines Programm für die Erstklässler – auf dem Schultütenpfad wurden die Mädchen und Jungen in ihre künftige Klasse begleitet. Denn eine wichtige Tradition fiel zum Glück nicht unter die Corona-Einschränkungen: die gut gefüllten, bunten Schultüten waren an diesem ersten Schultag für alle Mädchen und Jungen mindestens so wichtig, wie die erste Schulstunde.