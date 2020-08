Elsflether Schulgeschichte: Erster Schultag ist immer ein Erlebnis

Elsfleth Die Einschulung ist ein wichtiger Lebensabschnitt und mittlerweile ein Fest für die ganze Familie. An diesem Wochenende, 29. August, ist es für viele Mädchen und Jungen so weit. Mit Schultüte und Schultornister geht es zum ersten Unterricht. Auch in der Grundschule Moorriem werden Kinder eingeschult. Es gab jedoch Zeiten, da war alles etwas anders.

Volksschule Eckfleth

Im Jahr 1954 beispielsweise wurde Heiko Ramke eingeschult. Er besuchte die Volksschule Eckfleth. Nicht nur die Grundschule, sondern auch die Klassen bis zum 8. Schuljahr waren in dem Gebäude untergebracht. Insgesamt 125 Kinder wurden hier in einem katholischen und evangelischen Zweig unterrichtet.

Ab 1954 wurde die 9. Klasse eingeführt. In einer Schulbaracke wurde Heiko Ramke nicht mehr unterrichtet, diese war 1953 abgerissen worden.

Anbau errichtet

Im Jahr 1954 war ein Anbau errichtet worden. Zur Grundsteinlegung schrieben Schüler kurze Aufsätze, die der Lehrer Heinz Metasch in der Schulchronik festhielt. Rosel Janßen aus der 3. Klasse beispielsweise schrieb: „Der Grundstein wird gelegt. Die Grundsteinlegung zu unserer neuen Schule wurde am 19. Oktober 1953 gefeiert. Der Maurermeister hatte die Kelle mit einem Kranz geschmückt. Der Bürgermeister von Moorriem, Herr Vögel, legte selbst den Grundstein und hielt eine Ansprache.“ Ein Mann von der Zeitung habe Aufnahmen gemacht. Die Feier sei dann mit einem kräftigem Trunk beendet worden

Schiefertafel und Kreide

Heiko Ramke hatte an seiner Lederschultasche eine Schiefertafel und einen gehäkelten Lappen, um das mit Kreide Geschriebene wieder wegzuwischen. Und die Schultüte, die man früher Zuckertüten nannte, war wesentlich kleiner als die heutigen. Die Geschwister hatten sie die Jahre davor auch schon.

Bei seiner Einschulung trug Heiko Ramke hochgeschlossene Schuhe und wärmende Kleidung. Er wurde nämlich im Frühjahr eingeschult – anders als heute. Die Schüler kamen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule. Im Winter rückten sie auch schon mal mit Schlittschuhen an.

Die Schultage zogen sich hin. Unterrichtet wurde an sechs Tagen in der Woche, nur sonntags war frei. Die Turnhalle wurde erst 1964 gebaut, somit gab es Sport nur auf dem Schulhof.

Fünf Schulen

1954 gab es in der damals noch selbstständigen Gemeinde Moorriem fünf Schulen, und zwar in Neuenbrok, Bardenfleth (bis 1953), Eckfleth, Burwinkel, Altenhuntorf und Paradies. 1970 wurden die Schulen Neuenbrok, Altenhuntorf und Paradies geschlossen. Die Schüler wurden mit Omnibussen der Firma Wiards nach Elsfleth gebracht. Übrig geblieben ist nur die Schule in Eckfleth. Heute heißt sie Grundschule Moorriem.