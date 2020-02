Elsfleth Nach zweieinhalb Jahren ist es geschafft: 13 Absolventinnen und ein Absolvent dürfen sich nun ganz offiziell Heilpädagogen nennen. Den Abschluss ihrer berufsbegleitenden Ausbildung an der Fachschule für Heilpädagogik der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wesermarsch in Elsfleth feierten sie gebührend.

In einer Feierstunde gratulierten ihnen unter anderem Klassenlehrerin Waltraud Möhlmann, Fachlehrer Rolf Albers und Abteilungsleiterin Sabine Ahlhorn. Zudem umrahmte die Veranstaltung ein Schattentheater, das Schüler der Fachschule Sozialpädagogik Elsfleth und Teilnehmer der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen des CVJM Nordenham gemeinsam aufführten. Auch ein Catering stand für die Absolventen und ihre Angehörigen bereit, so dass auf den erfolgreichen Abschluss angestoßen werden konnte.

Die Heilpädagogik beschäftigt sich mit der Bildung, Erziehung, Förderung und Therapie von Kindern und Jugendlichen, die von einer Behinderung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklungsbeeinträchtigung betroffen sind. Von dieser Definition wandte sich die Absolventin Neele Renken in ihrer Rede jedoch ab und definierte in ihren eigenen Worten: „Es ist ein Beruf mit Herz, Gefühl und Nächstenliebe, er ist geprägt von Respekt und Wertschätzung jedem Menschen gegenüber.“

Im Gespräch mit der NWZ vertiefte sie ihre Aussage noch etwas mehr. „Die Heilpädagogik beinhaltet so eine positive Grundeinstellung allem gegenüber. Für mich ist das der schönste Beruf der Welt“, betonte die 39-Jährige. „Ich bin der festen Überzeugung, wenn Heilpädagogen in noch mehr Bereichen vertreten wären, unter anderem der Politik, würde das viele Probleme lösen“, fügte sie hinzu.

Sie selbst arbeitet seit vielen Jahren als Leiterin der Krippe in der Lebenshilfe Brake. Dort möchte sie auch weiterhin bleiben. Im Grunde verändert sich zukünftig also nicht viel für Neele Renken, doch sich selbst Heilpädagogin nennen zu dürfen, bedeutet ihr viel. „Ich trage die Berufsbezeichnung mit Stolz“, betonte sie, „ich lebe das einfach.“

Eine gewisse Haltung, Empathie und Kreativität müsse man ihrer Meinung nach mitbringen, um den Beruf auszuüben. „Wie viel man dann geben kann und was man erreichen kann, ist überwältigend.“ Für die 39-Jährige steht fest: „Das ist ein Beruf, der die Welt verändern kann.“

Zu den 14 Absolventen der Fachrichtung Heilpädagogik zählen: Maret Allmers, Jasmin Busch, Aylin Gecer, Julia Grote, Matthias Hagena, Amrei Kuckero, Nina Meurer, Neele Renken, Laura Schlehr, Jeanette Scholz, Carina von Seggern, Christine Specka, Sarah Strauß, Anna-Theres Witte.

Neben der Arbeit in Krippen, Kindergärten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, gibt es für sie auch die Möglichkeit, an Fachhochschulen und einigen Universitäten zu studieren. Auf verschiedenen Wegen können sie so, wenn es nach Neele Renken geht, die Welt ein kleines Stückchen besser machen.