Elsfleth Ilse Rotter, seit 50 Jahren ist die Elsfletherin im medizinisch-sozialen Bereich für ihre Mitmenschen tätig. Ihr Engagement für Kranke oder demente Personen begann aber schon viel früher. „Ausschlaggebend war für mich als junges Mädchen die Erkrankung meines jüngeren Bruders“, erinnert sich die 66-Jährige, „damals habe ich verstanden, dass hilfsbedürftige und kranke Menschen viel Zuwendung brauchen, und das war auch der entscheidende Punkt, mich für den Beruf der Krankenschwester zu entscheiden“.

Das Mindestalter zur Ausbildung als Krankenschwester war in dieser Zeit auf 18 Jahre festgelegt. Weil die Elsfletherin mal gerade 16 Lenze zählte, besuchte sie die Schwesternvorschule am Oldenburger Elisabeth-Stift. Mit fast 20 Jahren hatte Ilse Rotter ihre gesamte Ausbildung abgeschlossen und erhielt die staatliche Anerkennung. „Während meiner Praktikumszeit im Friedas-Frieden-Stift wurde mir klar, wohin mein Weg gehen sollte,“ erzählt Ilse Rotter, „ich wollte vor allem für alte und demenzkranke Menschen da sein.“ So war die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin eine logische Folge in ihrem Lebensweg.

Nachdem Ilse Rotter ihren Beruf in Wilhelmshaven und in Oldenburg ausgeübt hatte, kehrte sie 1982 nach Elsfleth zurück und schaffte den Spagat, Beruf, Ehe und Kinder unter einen Hut zu bringen. 1986 komplettierte Ilse Rotter den Kreis der Gemeindeschwestern in der Elsflether Gemeindeschwesternstation unter dem Schirm der evangelischen Kirchengemeinde St. Nicolai.

Mit 63 Jahren wurde Ilse Rotter Rentnerin – für sie noch lange kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Dementenbetreuung, gehörte 18 Jahre dem Gemeindekirchenrat der evangelischen St. Nicolai-Kirche an, sie versieht seit 15 Jahren in der Kirche den Lektorendienst und ist nach wie vor aktiv im Elsflether Ortsverband des Sozialverbandes Deutschland. Und als wenn das noch nicht genug wäre: als „Patin“ betreut und berät Ilse Rotter eine Flüchtlingsfrau aus Afghanistan. „Es waren 50 gute und interessante Berufsjahre, weil ich Menschen so spannend finde und meine Neugier nie verloren habe“, zieht sie eine Zwischenbilanz.