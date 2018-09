Elsfleth „Alle unsere Studiengänge sind ausgelastet. Wir haben 92 Erstsemester, darunter 40 Nautiker begrüßen können.“ Dekan Professor Dr. Ralf Wandelt kann mit dem Start ins Wintersemester 2018/19 zufrieden sein. Der Fachbereich Seefahrt und Logistik der Jade Hochschule mit 650 Studierenden genießt als Ausbildungsstandort weiterhin auch international einen hervorragenden Ruf.

Immatrikuliert haben sich die Studierenden für den Studiengang Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft (SHW), für das International Logistic Management (ILM), das Masterstudium „Maritime Management“ und das Nautikstudium. Neu im Angebot ist das duale Studium Schiffs- und Hafenbetrieb. Bewährt hat sich zudem das berufsbegleitende Master-Fernstudium „International Maritime Management“. Wandelt riet den „Erstis“, bei Fragen die angebotenen Beratungsmöglichkeiten zu nutzen und sich im Hochschulbereich zu engagieren. „Seien Sie offen für Neues, lernen Sie ihre Kommilitonen kennen, dann machen Sie sich Freunde fürs Leben“, gab der Dekan den Neuen mit auf ihren zukünftigen Weg.

Die AStA-Vorsitzende Cynthia Wolter informierte die Erstsemester über die Freizeit- und Sportmöglichkeiten in Elsfleth und wies unter anderem auf das neue Kinoprojekt am Fachbereich hin. Jeweils Donnerstag um 20.15 Uhr werden in der Aula an der Weserstraße 52 aktuelle Filme zu sehen sein.

Im Anschluss an die Begrüßung, in der sich auch der TuS Elsfleth vorstellte, gingen die Erstsemester in Gruppen auf die große Erkundungsrallye, auf der unter anderem auch die Bibliothek, das Planetarium, der Simulator und das Manöverbecken besucht wurden. Nach der Mittagspause wurde die Stadtrallye gestartet, die mit einem Abschlussgrillen beendet wurde.

An diesem Montag werden sich die fünf maritimen Vereine den Studierenden vorstellen. Zudem steht am Montagabend das schon traditionelle Chili-Essen auf dem Programm.