Elsfleth Rückschau auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres hielt die Vorsitzende des Vereins „Freunde der Seefahrtschule“, Dr. Christine Keitsch, auf der Jahreshauptversammlung im Heye-Saal. Der Verein habe die Studierenden des Fachbereichs Seefahrt und Logistik im vergangenen Jahr im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützt, berichtete Keitsch. Dazu zählten unter anderem die Begrüßung der Erstsemester, das Elsflether Schifffahrtsforum, die Fachmesse Seefahrt und Logistik sowie sportliche Events wie Kutterpullen und Skifreizeit. Den Kontakt zur Robert-Müller-Stiftung, die bedürftige Studierende finanziell unterstützt, halte der Verein nach wie vor aufrecht, betonte Keitsch.

Die neue Datenschutzverordnung sei für den Verein eine große Herausforderung und ein enormer Aufwand. Außerdem wünschte sich die Vorsitzende ein „wenig mehr Input“ von den Vereinsmitgliedern; auch in der Kooperation mit den anderen Fördervereinen der Jade Hochschule habe es leider seit einigen Jahren keine weiteren Vorstöße mehr gegeben.

Zurzeit gehören dem Verein 186 Mitglieder an. Die vorgestellten Satzungsänderungen wurden nach kleineren Korrekturen einstimmig abgesegnet.

Nach dem Abschluss der Regularien ist es Tradition auf den Jahreshauptversammlungen, dass der Dekan die Versammlung über den aktuellen Stand und Planungen des Fachbereichs Seefahrt und Logistik informiert. Dekan Prof. Dr. Ralf Wandelt berichtete über die Auslastung der Studiengänge, das Studienangebot, die geplanten Weiterentwicklungen und personelle Planungen.

Trotz der noch nicht beendeten Schifffahrtskrise sei die Auslastung im Kernstudiengang Nautik und Seeverkehr erstaunlich gut, betonte Wandelt; die Bachelorstudiengänge Nautik seien zurzeit mit mehr als 100 Prozent ausgelastet.

Nach der Erprobungsphase haben sich für das Fernstudium „International Maritime Management“ mehr als 100 Studierende eingeschrieben. Wandelt: „Diese Zahl ist höher als beim Präsenzstudium“. Ab dem Wintersemester 2018 bietet der Fachbereich den neuen, dualen Studienzweig „Schiffs- und Hafenbetrieb“ an.

„Zum Sommersemester konnte der Fachbereich eine neue Professur besetzen“, fuhr Wandelt fort, „die neue Kollegin deckt den Bereich Transportwirtschaft und Projektlogistik ab.“ Zum Abschluss seiner Ausführungen nahm der Dekan noch einmal Stellung zur Nautikausbildung: „Es ist uns in den beiden letzten Semestern gelungen, alle Nautik-Absolventen an Bord zu bringen – die Studierenden, die zur See fahren wollen, kriegen auch einen Job an Bord!“