Elsfleth Am 30. August 2017 starteten die beiden Elsflether Silke Grabhorn und Hauke Hinz zu einer Radreise der Superlative. Die Bilanz nach ihrer Heimkehr: 15 Länder besucht, 12 440 Kilometer gefahren, 315 Tage unterwegs, 135 Nächte gezeltet, 13 platte Reifen geflickt und 14 Schulklassen in verschiedenen Ländern besucht.

15 Länder bereist

Die Zahlen drücken nicht das aus, was den jungen Elsflethern auf ihrer langen Tour begegnete. Wie sie Menschen anderer Länder, gleichgesinnte radfahrende Weltenbummler, die Natur und die Besonderheiten der östlich gelegenen Staaten kennen lernten, verrieten Hauke Hinz und Silke Grabhorn den Elsflether Landfrauen im Restaurant „Kogge“. Mit ihrem Lichtbildervortrag „gen Ost – Reisebericht für einen guten Zweck“ unterstützen sie den gemeinnützigen Verein „Viva con agua“, der sich dafür einsetzt, Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Zu Beginn ihrer Radreise hatten sie sich ein eher vages Ziel vorgenommen: „Wir wussten, dass es Richtung Osteuropa gehen sollte. Wie lange wir unterwegs sein würden, stand noch nicht richtig fest.“ Fest stand aber schnell, dass sie in zahlreichen Städten aller Länder ein hilfreiches Netzwerk „von Radfahrern für Radfahrer“ kennen lernten und deren angebotene Unterkünfte gerne in Anspruch nahmen. Silke Grabhorn: „Bei diesen tollen Begegnungen haben wir schnell gemerkt, dass diese Art zu reisen gut zu uns passt. Sie gaben uns viele Impulse, Länder zu bereisen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten.“

Auf dem „Schirm“ standen schließlich nach Tschechien, Österreich, Ungarn, Serbien, Bulgarien und Türkei auch Georgien, Aserbeidschan, der Iran, die Emirate, Oman, Nepal und Nordindien. Nach einer Schlammschlacht im verregneten Serbien weckte heißer Tee und eine warme Dusche die Lebensgeister, in Bulgarien am Schwarzen Meer wurde es heiß, die Strapazen der Bergwelt und steinige Pisten, aber auch ein erster platter Reifen, begleiteten die beiden Deutschen im wunderschönen Georgien. „Dort hat das Abenteuer erst richtig begonnen“, erinnert sich Hauke, „alles, was dann kam, war für uns neu und aufregend.“ Besonders beeindruckt waren die Radreisenden von der aserbeidschanischen Hauptstadt Baku, einem Ort, der die Moderne des Westens und die Traditionen des Ostens in sich vereint. Im georgischen Tiflis hatte sich das Paar vorsorglich „Eheringe“ angeschafft, um unbehelligt durch den Iran zu fahren.

Anhängliche Gastgeber

Mit verhüllendem Kopftuch zu radeln, empfand Silke Grabhorn mehr als hinderlich. Der Iran hinterließ einen ganz tiefen Eindruck: Fast ständig wurden sie von Menschen angesprochen, von Familien eingeladen und mit landestypischen Köstlichkeiten versorgt. „Manchmal ging das soweit, dass uns die Anhänglichkeit unserer Gastgeber erheblich nervte und wir uns wünschten, endlich wieder zu zelten“, so Silke Grabhorn. „Aber wir haben von Teheran bis Isfahan viel vom Leben der Iraner und ihren Sitten erfahren“.

Am Persischen Golf traute sich Silke Grabhorn sogar zu baden. Wäre sie erwischt worden, wer weiß, was dann passiert wäre. Ob traumhafte, aber steile Pisten in Oman, ultraheiße Straßen und Scharen von neugierigen Kindern in Nepal oder die Einstiegswanderung in den Himalaya: Die beiden haben die östliche Welt buchstäblich „erfahren“.