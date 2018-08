Mehmann neu an Hochschule

Elsfleth Dr. Jens Mehmann wurde auf eine Professur für „Supply Chain Management und -Operations“ an die Jade Hochschule berufen. Er lehrt und forscht am Fachbereich Seefahrt und Logistik in Elsfleth.

Jens Mehmann studierte an der Hochschule Osnabrück Wirtschaftsingenieurwesen mit den Schwerpunkten Fertigungstechnik und Logistik. Seine wissenschaftliche Karriere startete er als Mitarbeiter der Hochschule Osnabrück. 2010 gründete er die technische Unternehmensberatung Leannova GmbH & Co. KG. Von Juni 2012 bis August 2016 promovierte der Wirtschaftsingenieur im Fachgebiet Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik (UWI) an der Universität Osnabrück.