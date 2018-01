Neue Angebote der Musikschule

Elsfleth In Elsfleth wird ab sofort Instrumentalunterricht in den Fächern Horn, Posaune, Blockflöte, Klavier und auch im Fach Gesang angeboten. Evelyne Wurm aus Oldenburg unterrichtet seit Herbst 2017 an der Musikschule in Elsfleth. Sie ist bereits damit beauftragt, in Kooperation mit der Kirchengemeinde Elsfleth den dortigen Chor umzusetzen. Nun bietet sie darüber hinaus ihre Instrumentalfächer an. Der Unterricht findet mittwochs ab 16 Uhr in der Oberschule Elsfleth statt. Die Musikschule nimmt Anmeldungen unter Telefon 04401/7076190 entgegen.