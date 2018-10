Elsfleth Eine Oma zu haben ist ganz schön toll. Sie hat für jedes Problem immer ein offenes Ohr, ist nie böse und jederzeit für einen da. Sei es, um sich über den gelungenen Schulabschluss zu freuen oder über den ersten großen Liebeskummer hinweg zu helfen. Oma weiß eben immer einen guten Rat.

Um den Omas für ihre Hilfe und die immer offenen Ohren zu danken, ist seit einigen Jahren an jedem zweiten Sonntag im Oktober der sogenannte „Oma-Tag“. Ein guter Grund also, um einmal bei den ganz Kleinen aus der katholischen Kindertagesstätte St. Maria Magdalena nachzufragen, was sie an ihren Omas denn besonders mögen.

Und dort wird eine Sache ganz schnell besonders auffällig: Omas sind, geht es nach ihren Enkelkindern, einfach die besten Köchinnen. „Am liebsten mag ich das Frühstück und die Kartoffelsuppe von Oma“, erzählt die vierjährige Leonie. Ihre dreijährige Schwester Mia freut sich hingegen vor allem über das zwar nicht selbst gemachte aber dennoch leckere Eis. In einer riesigen und gut gefüllten Gefriertruhe bewahrt die Oma der beiden Mädchen einen scheinbar unerschöpflichen Vorrat auf. Leonie und Mia wissen genau, wo sie das Eis finden. Doch ganz alleine naschen die Geschwister dann doch nicht. „Oma mag auch gerne Eis.“

Nicht ganz so süß sieht der Speiseplan bei der Oma von Amelie aus. „Oma kocht immer Spinat. Den mag ich nicht“, erklärt die Dreijährige. Doch sie hat Glück. Manchmal stehen bei ihrer Oma auch Nudeln auf dem Speiseplan – Amelies Lieblingsgericht. Dafür würde sie sogar mit ihrem kleinen Fahrrad, an dem zur Zeit noch Stützräder befestigt sind, zu ihrer Oma fahren. Noch schafft sie die weite Strecken aber nicht alleine. „Und ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich fahren muss“, erklärt Amelie ihr zusätzliches Problem. Ihr Plan steht dennoch fest: Wenn Amelie größer ist, möchte sie ihre Oma mit dem Fahrrad besuchen fahren und mit ihr zusammen Nudeln essen.

Etwas ganz Besonderes kommt auch bei der fünfjährigen Charlotte auf den Teller. Essen mit Gesichtern. Ihre Oma lässt ihrer Kreativität freien Lauf und verpasst kurzerhand der Bratwurst ein freches Gesicht aus Ketchup und Möhren. „Das schmeckt so besser“, findet Charlotte, die vor allem nach Schwimmbadbesuchen mit ihrer Oma ordentlich Hunger hat. Über die bunten Gesichter auf ihrem Essen freut sie sich sehr und stellt fest: „Es ist toll, dass es Oma gibt.“

Die Kinder aus der St. Maria Magdalena Kindertagesstätte sind allerdings nicht nur gute Esser. Gerne helfen sie ihren Omas und unterstützen sie im Haushalt. So zum Beispiel die fünfjährige Jordana. Sie hilft gerne beim Kochen und darf sogar schon unter Aufsicht den Kochtopf umrühren, wenn ihre Oma mal wieder die leckere Nudelsuppe zubereitet. Anni, ebenfalls fünf Jahre alt, hilft hingegen sogar schon beim Waschmaschine einräumen. „Oma freut sich darüber“, weiß sie.

Für Elias wird seine Oma sogar zu einer richtigen Automechanikerin. Oft spielen sie gemeinsam mit seinem Lieblingsauto Lightning McQueen aus dem Kinderfilm „Cars“. Wenn es dann aber mal zu wild wird und etwas an dem Spielzeugauto kaputt geht, weiß der Vierjährige, auf wen er sich verlassen kann. „Meine Oma repariert den dann und ich helfe ihr dabei.“ Doch nicht nur dafür ist Elias seiner Oma dankbar. Oft fährt sie ihn zu seinem Freund, dem vierjährigen Linus, der ebenfalls Kindergartenkind in der katholischen Kindertagesstätte ist. Dann haben die beiden Jungs viel Zeit, um miteinander zu spielen. „Ich habe meine Oma ganz doll lieb. Ich gebe ihr einen Kussi“, verrät Elias.

Für Leonard ist hingegen vor allem das Spazieren gehen mit seiner Oma besonders toll. Oft sind er und seine jüngere Schwester gemeinsam mit ihrer Oma unterwegs. Und er hat Glück: genau wie bei Leonie und Mia gibt es auch bei der Oma des Dreijährigen hin und wieder ein leckeres Eis. „Oma ist ganz lieb. Ich helfe ihr manchmal beim aufräumen“, so Leonhard. Dafür wird er dann auch belohnt. Denn bei seiner Oma zuhause gibt es ein Radlager, mit dem er, immer wenn er zu Besuch ist, spielen darf – manchmal sogar mit seiner Oma zusammen.

Das gemeinsame Spielen bereitet auch der vierjährige Lotta ganz viel Spaß. Doch noch lieber malt sie allerdings zusammen mit ihrer Oma, bei der sie oft in den Ferien zu Besuch ist. „Bei meiner Oma ist es immer schön“, sagt sie.

Ganz schön tolle Omas, die die Kinder der St. Maria Magdalena Kindertagesstätte da haben. Das findet auch Erzieherin Heike Westphal. Besonders toll sei es, dass sich die Omas auch bei Kindergartenausflügen engagieren. „Wenn wir noch Leute brauchen, die mitkommen um auf die Kinder aufzupassen, begleiten uns oft auch die Omas der Kinder, damit die Ausflüge stattfinden können“, so die Erzieherin.

Wenn sich jetzt alle Opas fragen, wann denn ihr besonderer Ehrentag ist, dann müssen sie sich noch ein wenig gedulden. In etwa einem Monat, am Montag den 12. November, ist weltweiter Großelterntag. Wie der Name allerdings vermuten lässt, müssen sich die Opas auch diesen Tag mit den wunderbaren Omas teilen.