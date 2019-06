Elsfleth Auch 74 Jahre nach ihrem Tod im KZ Bergen-Belsen berührt und fasst das Schicksal des jüdischen Mädchens nach wie vor an. Insbesondere an einem Tag wie gestern. Da wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass stand der Unterrichtstag an der Oberschule Elsfleth ganz im Zeichen des Mädchens.

„Der Anne-Frank-Tag an unserer Schule ist nicht nur wegen des runden Geburtstages aktuell. Vor allem auch vor dem Hintergrund von Flucht in unserer Zeit“, sagt Annika Hübner, Schulsozialarbeiterin an der Oberschule. Zudem passe der Gedenktag zum Profil der Schule. Die trägt seit einigen Jahren den Titel „Schule ohne Rassismus ­– Schule mit Courage“.

Neben den Kollagen, die die einzelnen Jahrgänge gefertigt hatten, wurde auch koscher, also nach jüdischen Glaubensregeln, gekocht. Bei der Anne-Frank–Gesellschaft, die in den Tag miteingebunden war, erwarb die Schule ein Modell des Amsterdamer Hauses, in dem sich die Familie versteckt hielt. „Das haben die Schüler zusammengebaut“, so die Sozialarbeiterin. Und natürlich war auch das berühmte Tagebuch von Anne Frank, in dem sie die Zeit im Amsterdamer Versteck eindringlich schildert, Thema im Unterricht.

„Ich lese gerade das Tagebuch und finde es spannend und bedrückend zugleich“, sagt Alina Haase. Die Zehntklässlerin hatte bereits weit vor dem Tag von dem Schicksal des Mädchens und der Verfolgung ihrer Familie durch die Nazis gehört. Zusammen mit ihrer Klasssenkollegin und Schülersprecherin Julie Tornow hatte sie eine Umfrage in der Schule zum Thema Anne Frank gestartet. Sie findet es ein wenig schwierig, sich mit dem Leben des Mädchens auseinanderzusetzen: „Es ist auf eine gewisse Art und Weise schwierig, sich in die Situation von Anne Frank in ihrem Versteck hineinzuversetzen, weil man so etwas zum Glück nie erlebt hat.“

Völlig überrascht vom Verhalten ihrer fünften Klasse war Lehrerin Felicia Krause. Sie ging mit der Klasse eine „Anne Frank Zeitung“ von der gleichnamigen Gesellschaft durch. „Die haben die Zeitung regelrecht verschlungen und hatten jede Menge Fragen“, berichtet die Pädagogin. Unter der Überschrift „Wenn verstecken kein Spiel mehr ist“ habe sie ganze drei Unterrichtsstunden mit dem Thema Anne Frank gestaltet.

Noch bis morgen, Freitag, bleibe die Ausstellung in der Pausenhalle der Elsflether Schule aufgebaut.