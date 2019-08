Elsfleth Andreas Tönnies steht am Beckenrand des Wurpland Bades in Elsfleth und hat alles im Blick. Es ist 15.30 Uhr und der Spielenachmittag im Hallenbad freut sich gerade in den Sommerferien großer Beliebtheit. „Der Betrieb in diesem Jahr ist besonders rege. Das hängt wohl auch mit der derzeitigen Schließung des Brommy Bades in Brake zu tun. Insbesondere die Braker Erwachsenen kommen jetzt zu uns nach Elsfleth zum Schwimmen“, sagt Tönnies im Gespräch mit der NWZ.

Heiß begehrt sind auch die Schwimmkurse, die das Elsflether Schwimmbadteam anbietet. „Derzeit laufen drei Kurse mit jeweils 12 Kinder. Wir sind absolut ausgebucht. Die Wartezeiten betragen derzeit ein Jahr“, sagt Tönnies.

Darüber hatte die NWZ bereits am 23. Juli berichtet und damit für ausreichend Diskussionsstoff gesorgt. So schreibt die Leiterin des Familien- und Kinderservicebüros Elsfleth. Waltraud Ralle-Klein: „Ich möchte gerne zu ihrem Artikel Stellung beziehen und auch Eltern mehr in die Verantwortung nehmen. Für Kinder ist es heute sehr wichtig, Kontakt zum Element Wasser zu haben, sich vorsichtig gewöhnen und sich sicher zu fühlen. Dann beginnen sie sehr schnell sich auszuprobieren und sich sogar irgendwie fortzubewegen.“

Und Ralle-Klein ist sich sicher, dass das Eltern auch selbst leisten können, indem sie einfach regelmäßig mit ihren Kindern das Schwimmbad aufsuchen, um dort mit ihnen zu spielen und zu toben. „Möglichkeiten gibt es in der Regel an einem Sonntagvormittag, Samstags oder zu den angegebenen Zeiten am frühen Abend in der Woche. Wenn Eltern regelmäßig mit ihren Kindern ins Schwimmbad gehen, können sie nach einigen Wochen oder Monaten, je nachdem wie viel Zeit des Kind benötigt, die einzelnen Schwimmabzeichen auch vor Ort von der Schwimmmeisterin oder dem Schwimmmeister abnehmen lassen“, fordert Ralle-Klein .

Eltern könnten so wertvolle freudige Lebenszeit mit ihrem Kind verbringen und dem Kind gleichzeitig das Schwimmen beibringen. „Kinder benötigen meines Erachtens nicht zwangsläufig einen Schwimmkurs oder sogar zwei, da Kinder sehr individuell an die Wassergewöhnung herangehen. Sie benötigen Eltern oder andere Bezugspersonen, die mit ihnen gemeinsam ins Schwimmbad gehen“, sagt Ralle-Klein. „Wenn Kinder noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen haben oder dort selten mit ihren Eltern hinkommen, dauert ein Schwimmkurs unter Umständen länger und wird auch teurer. Wir haben so ein schönes Schwimmbad und kompetente geduldige Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister in Elsfleth. Die Möglichkeit sollte doch auch von den Familien genutzt werden“, fordert Ralle-Klein.

Und Andreas Tönnies teilt diese Meinung. „Die Wassergewöhnung ist enorm wichtig. Wir hatten schon Kinder in Kursen, die haben sich noch nicht einmal getraut, unter die Dusche zu gehen. Und das ist natürlich nicht besonders förderlich, wenn die Kinder schwimmen lernen sollen“, ergänzt Tönnies.