Elsfleth Was kann man tun, wenn man während der Ferien arbeiten muss und das Kind nicht alleine zu Hause bleiben kann? Für die erste Hälfte der Sommerferien bietet das CVJM Sozialwerk Wesermarsch an, tagsüber die Kinder in der Grundschule Lienen in Elsfleth zu hüten. Die Ferienbetreuung startet in diesem Jahr mit insgesamt 33 Kindern aus den Gemeinden Berne und Elsfleth. Bis zu fünf Betreuer sind vor Ort. Das Ferienprogramm ist für Schüler von sechs bis 14 Jahren gedacht. Bislang gebe es keine Grenze für die Anzahl der Kinder, so Marena Stopinsek, eine Betreuerin des CVJM Sozialwerks Wesermarsch.

Ab 7.30 Uhr können die Eltern ihre Kinder zur Grundschule Lienen bringen. Für die Berner Kinder gibt es sogar einen Abholservice mit Treffpunkt an der Jugendhilfsorganisation Berne. Die Halbtagsbetreuung endet um 13.30 Uhr, die Ganztagsbetreuung um 15 Uhr. Es komme des Öfteren vor, dass die Kinder teilweise zu früh abgesetzt oder zu spät abgeholt werden, erzählt Petra Hartmann. Und Marena Stopinsek fügt hinzu, dass dies ihre eigene freie Zeit deutlich strapaziere.

Alles mit Spaß

Der Tag startet für die Kinder gegen 8.30 Uhr mit einem Frühstück. „Ich würde viel lieber schon rausgehen und spielen“, sagt der neunjährige Sören und schaut zu seiner Betreuerin Karina (24) hoch. Doch spielen ist erst nach der morgendlichen Besprechung dran. Hier wird die Anwesenheit der Kinder überprüft und beratschlagt, welche Aktivitäten heute auf dem Programm stehen. „Hierbei werden die Kinder aber zu nichts gezwungen“, betont Marena Stopinsek. „Wenn sie etwas nicht möchten, können sie sich einfach anders beschäftigen.“

Von neun bis zwölf Uhr, bevor das Mittagsessen ansteht, haben die Kinder Zeit, um zu spielen und kreativ zu werden. Das Basteln in der hauseigenen Werkstatt kommt besonders gut bei den Kindern an. Die siebenjährige Lena schwärmt von ihren selbst dekorierten Teelichtern und ihren verzierten Steinen. Sören hingegen möchte lieber Fußball spielen, allerdings sind seine Kumpels drinnen und die Mädchen haben keine Lust. „Es sind fünf Mädchen hier draußen und ich bin der einzige Junge, das halt’ ich nicht aus“, sagt Sören grinsend und auch die Betreuerin Karina muss lachen. Auf die Nachfrage, ob er lieber mit Jungen oder mit Mädchen spielt, reagiert er sehr ernst und sagt: „Das ist mir egal!“

Bevor das Mittagessen um 12 Uhr losgeht, können die Kinder auch noch ein bisschen in der Küche helfen. Sie dürfen gemeinsam den Obstsalat vorbereiten und machen hin und wieder auch Milchshakes für alle anderen. Das Essen wird von dem CVJM-Hauptsitz in Nordenham vorbereitet und geliefert. Es wird vor allem darauf geachtet, dass für jedes Kind etwas dabei ist – von überwiegend Geflügelfleisch bis zum vegetarischen Essen.

Neue Freunde gefunden

Toleranz wird hier sehr groß geschrieben und das nicht nur beim Essen, sondern auch unter den Kindern. Für sie spielt es keine Rolle, wie alt der Spielkamerad ist, Hauptsache man versteht sich. Vor allem die Großen achten auch sehr auf die Kleineren. „Das ist hier wie eine große Familie“, sagt Petra Hartmann stolz. Einige der Kinder kennen sich bereits aus den vorherigen Ferienprogrammen und sie versuchen sich auch privat häufig zu verabreden. Der zehnjährige Maik und der neunjährige Tamme haben sich schon „drei oder vier Mal“ bei sich zu Hause getroffen. Maik erzählt, dass er sich auch schon mit einem anderen Kind aus der Gruppe getroffen habe, und zählt auf, welche neuen Freunde er hier gefunden hat.

Der große Spielplatz und der angrenzende Wald stellen für die Kinder einen tollen Raum zum Spielen dar, vor allem wenn das Wetter gut ist. Besonders der Wald kommt gut an, denn die elfjährige Michelle spielt am liebsten mit ihrer Freundin Lena dort. „Zwischendurch schauen wir immer, dass die Kinder keinen Quatsch machen, und sie wissen genau, dass sie nicht weit gehen dürfen. Darauf kann man sich vollkommen verlassen“, so eine der drei anwesenden Betreuerinnen.

Es werden ebenfalls Ausflüge mit den Kindern geplant. Erst in der letzten Woche hat die Gruppe das Schiffahrtsmuseum Unterweser „Haus Elsfleth“ besucht und dort eigene Buddelschiffe gebaut.

Die Kinder betonen, dass sie jederzeit wieder in die Betreuung gehen würden, „aber nur solange Mama und Papa nicht da sind.“