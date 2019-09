Elsfleth An der Jade Hochschulen hat am Montag das neue Wintersemester begonnen. An den Studienorten Elsfleth und Wilhelmshaven sind die Studienanfänger mit offiziellen Begrüßungsveranstaltungen empfangen worden. Am Campus Oldenburg werden die Erstsemester an diesem Mittwoch offiziell willkommen geheißen.

Insgesamt nehmen 1462 junge Menschen ein Studium an der Jade Hochschule auf, wobei in den nächsten Tagen noch weitere Erstsemesterstudierende erwartet werden.

115 junge Menschen beginnen ihr Studium am Fachbereich Seefahrt und Logistik in Elsfleth. Das sind knapp 20 mehr als im vergangenen Wintersemester. Für Nautik und Seeverkehr sind 55 Studierende begrüßt worden, für Seeverkehr und Hafenwirtschaft (SHW) 17, für International Logistic Management (ILM) 25, fürs duale Studium Schiffs- und Hafenbetrieb (SHB) acht, fürs Maritime Management zehn, teilen Felix Marx und Judith Schechter vom AStA Referat Erstsemester der NWZ mit.

Am Stichtag waren 813 Menschen am Campus Wilhelmshaven eingeschrieben: 245 in den Studiengängen des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften, 205 im Fachbereich Management Information Technologie und 363 im Fachbereich Wirtschaft. Am Campus Oldenburg starten 534 Erstsemester, davon 126 im Fachbereich Architektur und 408 im Fachbereich Bauwesen Geoinformation Gesundheitstechnologie (BGG).

Die 150 Online-Studierenden hatten bereits Mitte September an einer Einführungsveranstaltung teilgenommen.

An den Geschlechterverhältnissen (37,5 Prozent weiblich, 62,5 Prozent männlich) hat sich im Vergleich zum Wintersemester 2018/2019 wenig geändert, wobei der Fachbereich Architektur mit 58 Prozent nach wie vor den höchsten Anteil weiblicher Studienanfängerinnen hat.

In der Summe sind im aktuellen Wintersemester damit rund 7200 Studierende an der Jade Hochschule immatrikuliert.