Golzwarden Golzwarden soll eine Kindertagesstätte (Kita) bekommen. Die Verwaltung hat im Ausschuss für Schule, Jugend und Kindertagesstätten nun die ersten konkretisierten Planungen für den Neubau im Stadtnorden präsentiert. Nachdem erste Pläne auf dem dortigen Sportplatz beziehungsweise im Garten der Grundschule auf Ablehnung stießen, soll die Kita nun zwischen Schulgebäude und Sportplatz entstehen. Dafür werde der vordere Spielplatz an der Raiffeisenstraße auf den Schulhof verlegt, erklärte Uwe Schubert, Leiter des zuständigen Fachbereichs. Die Planungen seien mit der Schulleitung abgestimmt worden.

Entstehen soll in Golzwarden eine dreigruppige Kita mit einer Kindergartengruppe (25 Plätze), einer Integrationsgruppe (18 Plätze) und einer Krippengruppe (15 Plätze). Nach Fertigstellung der neuen Einrichtung ist es vorgesehen, die Vereinbarung mit der Gemeinde Ovelgönne zur Betreuung Braker Kinder zu beenden. Derzeit werden dort 26 Kinder aus der Stadt betreut.

Neben dem Neubau sollen auch die Parkplätze im hinteren Schulbereich umgestaltet werden. Derzeit sind es vier Stück. Geplant ist ein Parkplatz mit zehn Plätzen, der dann parallel zur Straße verläuft und ein sicheres Wegfahren ermöglicht.

Auf die Bedenken des FDP-Ratsherren Arno de Wyl, ob die Bedarfszahlen in Golzwarden den Neubau rechtfertigten, erwiderte Bürgermeister Michael Kurz, dass es sich auch um ein zukunftsorientiertes Projekt handle. Die Geburtenzahlen, aber auch die Entwicklung des Stadtteils würden dies rechtfertigen. So seien weitere Baugebiete in Golzwarden in Planung, erklärte Kurz. Zudem sei der Bedarf im Braker Norden höher als das derzeitige Angebot. So gebe es im Kindergarten Brake-Nord Wartelisten. Dies könnte ein Angebot in Golzwarden auffangen.

Die Kostenschätzungen für das 650 Quadratmeter große Gebäude liegen bei rund 1,7 Millionen Euro, berichtete Schubert. Die Höhe der Fördermittel sei derzeit noch nicht abzuschätzen. Durch die seit diesem Sommer geltende Beitragsfreiheit für die Kindergartenjahre gebe es noch keine neue Förderungsrichtlinie vom Land für Kindergärten.

Der Baubeginn ist für die zweite Hälfte des kommenden Jahres vorgesehen. Fertig sein soll die neue Einrichtung zum 1. August 2020. Wie Kurz im Ausschuss erklärte, bevorzuge er eine Modulbauweise. Diese würde die Bauzeit erheblich verkürzen und so auch zu einer geringeren Lärmbelastung für die Grundschüler während der Bauarbeiten beitragen.