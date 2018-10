Kommentar

Fehlendes Fachpersonal, unzureichende sonderpädagogische Versorgung, immer mehr Bürokratie. In den Lehrerzimmern der Grundschulen grummelt es gewaltig.

In Niedersachsen ist die inklusive Schule verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/2014 eingeführt worden. Das hatte der Niedersächsische Landtag am 20. März 2012 mit breiter Mehrheit beschlossen.

Was in der Theorie vielversprechend erscheint, kann in der Praxis zu erheblichen Problemen führen. Gerade dann, wenn die versprochenen Voraussetzungen nicht geschaffen werden können.

Die inklusive Schule in Niedersachsen wird nur dann ein Erfolg werden, wenn entsprechendes Fachpersonal eingesetzt wird, um ein vernünftiges Lernen in den oft äußerst leistungsheterogenen Gruppen zu ermöglichen.

Tatsächlich besteht im Land ein enormer Handlungsbedarf, denn nur in funktionierenden Grundschulen werden auch erfolgreiche Schulkarrieren gestartet werden können. Für ein Land, das auf kluge Köpfe angewiesen ist, muss man hier den Hebel ansetzen und entsprechend investieren.

