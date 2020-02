Großenmeer Der Förderverein der Grundschule Großenmeer lädt zum Kinderkarneval. Gefeiert wird am Sonntag, 23. Februar, von 15.15 bis 17.17 Uhr. Für diesen Tag wird die Turnhalle in Großenmeer wieder in eine bunte Partyzone mit einem großen Kletter- und Spaßparcours umgestaltet. Zusätzlich gibt es verschiedene Spielangebote für die Kleinen und Sitzgelegenheiten für die Eltern, Großeltern und alle anderen, die das bunte Treiben ihrer Kinder bei Kaffee, Tee und Kuchen verfolgen möchten.

Musikalisch wird das närrische Treiben in diesem Jahr von DJ MadBull begleitet, der auch schon die erste Halloween-Party des Fördervereins mit großem Erfolg begleitete.

Zum Kinderkarneval werden Glitzertattoos angefertigt. Zudem wird es auch wieder einen Losverkauf geben, bei auch alle Gäste mitmachen können. Die Erlöse kommen komplett den Kindern der Grundschule Großenmeer zugute.

Schon jetzt hat der Förderverein für die Tombola von mehreren Sponsoren zahlreichen attraktive Preise erhalten. „Wer also gute Laune, ein paar Turn-, Hallen- oder Hausschuhe mitbringt, ist herzlich eingeladen, am bunten Treiben teilzunehmen“, sagt Diana Geffken, Kassenwartin des Fördervereins der Grundschule Großenmeer, im Gespräch mit NWZ.