Karneval mit tollem Programm

Großenmeer Der Förderverein der Grundschule Großenmeer veranstaltet seinen Kinderkarneval am Sonntag, 11. Februar, von 15.15 bis 17.17 Uhr in der Turnhalle in Großenmeer. Wie immer werden Kaffee und Kuchen angeboten, und die Kinder können einen attraktiven Geschicklichkeits- und Kletterparcours bezwingen oder bei verschiedenen Spielen ihr Können unter Beweis stellen. Musikalisch wird das närrische Treiben von DJ Daniel Meier begleitet. Der Förderverein hat dieses Jahr viele tolle Gutscheine und Geschenke gespendet bekommen, die mit etwas Glück und dem richtigen Los gewonnen werden können. Der Erlös aus der Veranstaltung soll den Kindern der Grundschule Großenmeer zugute kommen. Wer gute Laune hat und ein paar Turn-, Hallen- oder Hausschuhe mitbringt, der ist herzlich eingeladen, am bunten Treiben teilzunehmen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber gerne entgegengenommen.