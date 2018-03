Großenmeer Gute Nachrichten hat Ulrike Mayer, Leiterin des Familien- und Kinderservicebüros Ovelgönne, am Montag im Rathaus verkündet. „Schon zum 1. April werden wir eine Großtagespflegestelle in Großenmeer eröffnen. Dabei stellen wir nach unseren Recherchen als die erste Gemeinde in Niedersachsen die Tagespflegepersonen selbst ein“, sagt Mayer im Gespräch mit derNWZ.NWZ

Die Großtagespflegestelle wird Kinder im Alter bis zu drei Jahren betreuen und ist montags bis freitags von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet. Genutzt werden die ehemaligen Räume der Raiffeisenbank im Zentrum von Großenmeer. Das „Sternschnuppen“-Team bilden Egon Scholz, Marietta Böker und Kristine Wielke, die für diese Aufgaben speziell geschult wurden und sich schon riesig auf die neuen Aufgaben freuen.

„Wir werden dieses Pilotprojekt zunächst für 18 Monate lang anbieten. Acht Krippenplätze stehen zur Verfügung. Das Projekt wird am Donnerstag, 15. März,, 19 Uhr, bei einem Informationsabend in der Kita Nordlicht vorgestellt“, sagte Mayer.

Großenmeer erfreut sich über einen starken Zuzug, ein neues Baugebiet wird in Kürze erschlossen, weitere neue Baugebieten befinden sich in der Planung.

Die Erweiterung der Kita Nordlicht soll bis zum 1. Oktober 2019 abgeschlossen werden. „Wir investieren bewusst in die Betreuung, denn es gibt hier einen enormen Bedarf“, sagte Ovelgönnes Bürgermeister Christoph Hartz.

Nähere Informationen zum neuen Betreuungsangebot gibt es bei Ulrike Mayer unter Telefon 04480/8230, Mail: mayer@ ovelgoenne.de.