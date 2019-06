Jaderberg Feierliche Verabschiedung der diesjährigen Abschlussklassen der Oberschule Jade in der Sporthalle: Nach sechs anstrengenden, doch auch schönen Jahren wurden an der Oberschule Jade die Schülerinnen und Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs von ihrer Schulleiterin Susanne Krenzel, ihren Klassenlehrern, dem Elternratsvorsitzenden Michael Schmitt und der Vorsitzenden des Schulfördervereins Manuela Eisenhauer verabschiedet.

Im Jahrgang 9 haben 8 Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 angestrebt. Acht bringen sich nun in das 10. Schuljahr ein und ein Schüler geht in die Berufsausbildung. Die Schulleiterin: „Der 10. Jahrgang hat im letzten Jahr noch mal richtig Gas gegeben.“ Zweimal stand der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 an. 7 erreichten den Sekundarabschluss I Hauptschulabschluss nach Klasse 10, 12 Mal den Sekundarabschluss I Realschulabschluss und 26 Mal den Erweiterten Sekundarabschluss. Darunter ein Schüler aus Mexiko und zwei Schüler mit Fluchterfahrungen erhielten ihr Abschlusszeugnis. Susanne Krenzel: „Ihr seid der erste Jahrgang, in dem im Rahmen der Inklusion Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet wurden.“ Die Schulleiterin ging auf die rasanten Veränderungen in der Welt, wie Klimaveränderungen und in der Gesellschaft mit den Medien ein. „Ein Segen oder Fluch?“ „Wir entlassen euch in ein Europa, in dem es seit 74 Jahren Frieden gibt. Die Oberschule darf sich nun für weitere Jahre Europaschule nennen. Die Urkunde zur Rezertifizierung als Europaschule wurde beim Festakt im Friedenssaal in Osnabrück in der Vorwoche überreicht. Untermalt wurden die Reden von der Schulband „Sounds&voices“ und der Theater AG. Vier Schüler der 5c, Anna, Celina, Louisa und Leon, hatten sich beim 66. europäischen Rab-Wettbewerb über der Landesebene bis Bundesebene groß eingebracht. Ihr Song „Du hast eine Stimme, es geht um dich“ wurde mit viel Applaus bedacht. Vom Förderverein wurden erneut die Klassenbesten ausgezeichnet. Das sind aus der 10a Fabian Frerichs und Felix Schmitt, beide mit einem Notendurchschnitt von 1,93. Sophie Beeken aus der 10b setzte noch einen drauf, mit dem Notendurchschnitt von 1,14. Vom Förderverein wurden auch Präsente an die Schulsanitäter Nils Wegener, Kenneth Ollenborger und Leon Marco Jürgens und Schülersprecherin Finja Bänfer überreicht. Für die Schüler eine gute Perspektive: Für den neuen Lebensabschnitt ist der Ausbildungsmarkt noch nie so gut wie heute.