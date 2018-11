Jaderberg Bildung beginnt in der Familie. Lernen bedeutet Anstrengung. Am Jade-Gymnasium wird mit Freude gelernt. Mit diesen drei Sätzen lässt sich die Rede von Schulleiter Christian Scheele zum 70. Jahrestag des Jade-Gymnasiums unter dem Motto „Sehnsucht nach Bildung und Gemeinsinn“ äußerst verkürzt zusammenfassen.

Kommentar Konzept geht auf Keine Unterrichtsversorgung, jede Menge Flüchtlinge, unzureichende Räumlichkeiten: Aus bildungspolitischer Sicht lässt sich die westliche Wesermarsch in den Nachkriegsjahren getrost als „Wüste" bezeichnen. Mit der Gründung des Schulvereins vor 70 Jahren wurde diese „Wüste" urbar gemacht. Und Jahrzehnte später kann man in Anlehnung an einen Altkanzler getrost von „blühenden Landschaften" sprechen. Das Jade-Gymnasium hat längst seinen festen Platz in der Bildungslandschaft der Wesermarsch gefunden und wird zudem auch von Schülern aus dem Ammerland, Friesland und der Stadt Oldenburg besucht. Das Jade-Konzept mit einem behüteten Umfeld, kleinen Klassen, engagierten Lehrern und einer hohen Eigeninitiative ist aufgegangen. Die Zukunft der Schule in freier Trägerschaft langfristig ist gesichert, wenn alle Beteiligten weiter an einem Strang ziehen.

Peer Niemeier, Vorstandsvorsitzender des Schulvereins der Jade-Gymnasiums, hatte zuvor die zahlreichen Gäste zum Festakt in der Aula begrüßt. Björn Thümler, Minister für Wissenschaft und Kultur, ordnete die Gründung des Jade-Gymnasiums historisch gleich einmal ordentlich ein. „Das war ein halbes Jahr vor Gründung der Bundesrepublik“. Landrat Thomas Brückmann nahm den Scheele-Vergleich des Gymnasiums mit einem „kleinen, aber hochseetauglichen Schiff“ gerne auf und wünschte der Schule in freier Trägerschaft alles Gute für die nächsten 70 Jahre. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen wies auf den Fachkräftemangel hin und betonte, dass ihr bei ihren Besuchen des Jade-Gymnasiums immer wieder die besonders lebensnahe Ausbildung sehr positiv aufgefallen sei.

Den fulminanten und sehr emotionalen Schlusspunkt des Festaktes setzte die Zwölftklässlerin und ehemalige Schulsprecherin Cäcilie Müller, die nicht nur persönlich aus ihrer Schulzeit am Jade-Gymnasium berichtete, sondern auch an die historisch schwierige Situation in der Nachkriegszeit erinnerte.

Historische Daten Anlass für die Gründung der Oberschule Jade und des späteren Jade-Gymnasiums war die fehlende Aufnahmekapazität des Vareler Gymnasiums für Kinder aus Jade und Umgebung und der damit verbundene Bildungsnotstand für diese Kinder. 1955 stellte die erste Abschlussprüfung der Klasse 10 (Mittlere Reife) einen Meilenstein in der Geschichte der Schule dar: 1968 wurden die Bauarbeiten am 541 500 DM teuren Neubau abgeschlossen und der Umzug vollzogen. 1973 konnte das erste Abitur passend zum 25-jährigen Bestehen der Schule gefeiert werden.

Allen Zuhörern wurde wohl so schnell klar, dass nur das große Engagement von Eltern, Schülern und Lehrern diesen Erfolg möglich gemacht haben – der aus der absoluten Not geboren wurde.