Jaderberg Das Warten auf eine neue Schulleiterin an der Grundschule Jaderberg ist vorbei. Iris Claaßen ist das Amt von der Niedersächsischen Landesschulbehörde, Regionalabteilung Osnabrück, übertragen wurde. Im Januar diesen Jahres war die langjährige Schulleiterin Susanne Winter-Behrens feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Für den frei gewordenen Posten gab es zwei Bewerberinnen, die das normale Schulverfahren mit Prüfung durchlaufen mussten. Zur Dienstpostenübergabe in der Grundschule waren von der Landesschulbehörde, Carsten Kliegelhöfer, Jades Bürgermeister Henning Kaars (UWG) und der Schulelternratsvorsitzender Klaus Decker vor Ort. Die Position sei wunschgemäß besetzt worden, hieß es im Gespräch. Befürwortung dafür gab es von der Schule, vom Elternrat und der Gemeinde.

Carsten Kliegelhöfer freute sich, dass Iris Claaßen bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Klaus Decker meinte: „Wir freuen uns, dass der Posten endlich besetzt ist und wir wissen, wie es weitergeht.“ Henning Kaars betonte, dass Iris Claaßen sich im Schulwesen bestens auskenne.

Die 51-Jährige ist bereits 20 Jahren und immer als Klassenlehrerin in den Fächern Deutsch, Kunst, Textil und Mathematik an der Jaderberger Grundschule tätig. Hinzu gekommen ist auch noch der Schwimmunterricht.

Aufgewachsen ist sie im benachbarten Nethen. Das Lehrerstudium wurde in Oldenburg absolviert. Anschließend stand das Referendariat in Nordrhein-Westfalen an. In Brandenburg fand sie dann die 1. Lehrerstelle. Danach ging es ins ostfriesische Reepsholt. Ab dem Jahr 2000 ist ihr der Berufs- und Lebensmittelpunkt Jaderberg. Hier wohnt sie mit ihrem Partner und den gemeinsamen Kindern, einem Sohn (15 Jahre) und einer Tochter (9).

Als Vertreterin der Schulleiterin hatte sie sich in den vergangenen Jahren schon federführend mit eingebracht, so beim Aufstellen des Stundenplans. Die neue Schulleiterin sagte: „Gut Bewährtes wird weiter praktiziert. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein und den Eltern hat hier immer bestens geklappt.“

Zum neuen Schuljahr übernimmt Iris Claaßen eine neue 1. Klasse. In allen vier Klassen wird in Jaderberg zweizügig unterrichtet. Mit der Schulleiterin unterrichten acht Lehrerinnen. Hinzu kommt eine Förderschulkraft, zwei Abordnungen und eine junge Absolventin mit dem einem Jahr Bundesfreiwilligen Dienst.

Zur Dienstpostenübertragung gab es von Carsten Kliegelhöfer einen USB-Stick, eine Fibel von der Landesschulbehörde und einen Kugelschreiber. Die offizielle Urkunde wird erst nach der dreimonatigen Probezeit, wie sie vorgeschrieben ist, übereicht. Einen Blumenstrauß gab es von Klaus Decker. Die Grundschule Jaderberg besuchten im vergangenen Halbjahr 136 Jungen und Mädchen.