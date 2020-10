Nordenhamer stellen Lieblingsplätze vor: Ruhe und Natur bewusst wahrnehmen

Friedrich-August-Hütte Der Lieblingsplatz von Elena Geist ist – neben dem Weserstrand – der Nordenhamer Stadtwald. Hier kommt sie bei langen oder kurzen Spaziergängen zur Ruhe und nutzt die Zeit, um nachzudenken und die Natur auf sich wirken zu lassen. „Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der den Wald mit seinen vielen Grüntönen, seinem ganz eigenen Geruch und dem vielen Vogelgezwitscher nicht mag“, sagt die 53-Jährige, die aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Omsk in Russland stammt. Seit 1996 lebt sie mit ihrer Familie in Deutschland. In Nordenham fühle sie sich wohl. Die Weserstadt sei für sie weder zu groß noch zu klein. Und sie habe so ziemlich alles, was man brauche.

Schöne Seenlandschaft

Schon als Kind ist die Spätaussiedlerin oft im Wald unterwegs gewesen. Dort hat sie mit ihren beiden Brüdern und Freundinnen gespielt und Beeren und Pilze gesammelt. Anders als in ihrer früheren Heimat kann sie im Nordenhamer Stadtwald, der fußläufig von ihrem Zuhause erreichbar ist, auch Seen innerhalb kürzester Zeit erreichen. „Das ist natürlich klasse, weil die Blexersander Seenlandschaft zu jeder Jahreszeit ihren Reiz hat“, sagt Elena Geist. Sie ist zwar keine Hobbyornithologin, dennoch weiß sie den Vogelartenreichtum zu schätzen. Und sie mag es, dass sie auf ihren Runden nur vereinzelt auf Spaziergänger, Jogger, Radfahrer oder Hundebesitzer stößt.

Gerade in Corona-Zeiten sucht sie den Stadtwald und den Seenpark II verstärkt auf. Der 27,2 Hektar große Laubmischwald am Stadtrand, der 2013 in das Eigentum einer Stiftung überging und vorher im Besitz des Niedersächsisches Landesforstamtes war, ist ein beliebtes Erholungsgebiet für viele Nordenhamer. Er verfügt mittlerweile über ein weites Spektrum an Laubbäumen, das unter anderem Rot- und Weißbuchen, Winterlinden, Robinien, Traubeneichen, Hainbuchen sowie Moorbirken umfasst.

Der Seenpark besteht aus mehreren künstlich angelegten Wasserflächen und existiert seit den 1990er-Jahren. Zu ihm gehören der etwa zwei Hektar große Angelsee, der Naturschutzsee mit seinen drei Hektar und der Freizeitsee mit einer ungefähren Größe von siebeneinhalb Hektar. Alle Seen sind Flachgewässer. Die Wassertiefe beläuft sich gerade einmal auf anderthalb bis zwei Meter.

Flora und Fauna

Mittlerweile zeichnet sich das weitläufige Gelände durch eine vielseitige Flora und Fauna aus. Im östlichen Teil des Seeparks II stößt man sogar auf die zweitgrößte Seeschwalbenkolonie Norddeutschlands.

Für Hunde gibt es im Seenpark III ein Freilaufgebiet mit Strandbereich. Hier besteht auch die Möglichkeit, baden zu gehen. Nur wenige Meter weiter liegt die Kinder- und Jugendfarm. Sie ist ein beliebtes Ziel für Kinder, die ein Faible für Natur haben und sich gerne um Schafe, Ziegen, Kaninchen Ponys, Kräuter und Pflanzen kümmern oder sich handwerklich betätigen wollen. Derzeit ist die Jugendfarm allerdings wegen der Corona-Pandemie geschlossen.