Moorriem /Berlin Die Grundschule Moorriem hat das beste Klimaschutzprojekt an Schulen in Niedersachsen und darf jetzt den Titel „Energiesparmeister in Niedersachsen“ tragen. Sie setzte sich gegen 40 andere niedersächsische Schulen durch und holte sich den Landessieg im bundesweiten Klimaschutz-Wettbewerb. Für ihren Einsatz erhalten die Schüler ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro und haben nun die Chance auf weitere 2500 Euro, die der Bundessieger erhält.

Klassenlehrerin Ines Hühnlein freute sich natürlich sehr darüber, dass sich die Eingangsklasse (E1) mit Schülern aus der 1. und 2. Klasse gegen Mädchen und Jungen aus anderen Schulformen wie etwa Realschule oder Gymnasium durchgesetzt hat und von der Bundesumweltministerin Svenja Schulze am 14. Juni in Berlin ausgezeichnet wird. „Es gibt in den Bundesländern jeweils nur den ersten Preis“, so die Lehrerin. Es sei toll, dass das Engagement ihrer jungen Schüler belohnt worden sei. Die Schule wird an der Preisverleihung in Berlin teilnehmen.

An der Grundschule Moorriem gehört das Energiesparen nach den Worten von Ines Hühnlein und der Schulleiterin Katrin Paul seit Jahren zum Schulalltag. Die Schule ist sehr kreativ und setzt sich vorbildlich für den Umweltschutz ein. Lehrer und Schüler engagieren sich seit 2011 als Umweltschule in Europa / Internationale Agenda-21-Schule mit verschiedenen Projekten. Zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 wurde die Jahrgangsgemischte Eingangsstufe eingeführt. Wegen des heimatkundlichen Gedankens nimmt auch die plattdeutsche Sprache einen wichtigen Platz an der Schule ein. Seit 2016 ist sie Projektschule für Plattdeutsch.

Um noch mehr für den Klimaschutz zu tun, verbessern die Mädchen und Jungen nun ihren CO2-Fußabdruck, indem sie Müll vermeiden. Dieses Projekt hat jetzt auch die Jury des Energiesparmeister-Wettbewerbs beeindruckt und den Ausschlag gegeben. So bastelten die Schüler beispielsweise Vogelfutterhäuschen aus Tetra-Paks, bauten eine Motivwand aus alten Schaltern für den Kindergarten und Spielzeug aus alten Waschmittelflaschen.

Ein weiteres Projekt: Aus alten T-Shirts machten die Mädchen und Jungen Stoffbeutel unter dem Motto „Stoffbeutel statt Plastiktaschen“ und legten die Beutel zum Mitnehmen im nahen Einkaufsmarkt aus. Auch wurden die T-Shirts zerschnitten, aus den Fasern wurden unter anderem Röcke und Schals hergestellt. Sie sollen bei einer Modenschau in der Schule gezeigt werden.

Zum Projekt gehörte auch ein Besuch im Einkaufsmarkt. Die Schüler schauten nach, was es an Verpackungsmüll gibt und schrieben dann speziell Firmen an, damit diese ihren Plastikmüll reduzieren.• Der Wettbewerb wird durch die Kampagne „Mein Klimaschutz“ im Auftrag des Bundesumweltministeriums unterstützt. Die Aktion soll Verbraucher motivieren, den eigenen CO2-Fußabdruck dauerhaft zu verkleinern. Der Schulwettbewerb „Energiesparmeister“ wird seit elf Jahren von co2online realisiert.