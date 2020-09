Abc-Schützen Gestartet: 232 Kinder in Nordenham eingeschult

Nordenham So manch eine Schultüte dürfte inzwischen schon geplündert worden sein: Am vergangenen Sonnabend sind in Nordenham insgesamt 232 Jungen und Mädchen eingeschult worden. Die NWZ hat allen ersten Klassen einen Besuch abgestattet und die Abc-Schützen abgelichtet. Auf dieser Seite sind die ersten 7 von 15 Klassen zu sehen. Nachdem die Zahl der Erstklässler in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen war, ist sie 2020 erstmals wieder angestiegen.