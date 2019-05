Nordenham Nur 29 Spender waren zur Blutspendeaktion des Abitur-Jahrgangs 2019 in die Mensa des Gymnasiums gekommen. Damit liegt der Abi-Jahrgang knapp hinter dem Jahrgang 2018, da waren es insgesamt 34 Spender. Vielleicht lag die relativ geringe Beteiligung auch daran, dass das DRK erst vor zwei Wochen eine Blutspendeaktion in der Friedeburg veranstaltet hatte.

Erfreulich war jedoch die hohe Zahl an Erstspendern. Insgesamt 16 Erstspender konnten Chris Schellstede, der die Aktion federführend organisiert hatte und vom „Geldbeschaffungskomitee“ unterstützt wurde, für die Aktion mobilisieren.

Man müsse sich vor allem rechtzeitig mit dem Blutspende-Dienst des DRK in Verbindung setzen, erzählte der 18-Jährige. „Ich habe im Dezember angerufen, und da gab es nur noch einen Termin im März, oder eben im Mai“, erzählte Chris Schellstede. Da die Abiturienten Anfang der Woche auch die mündlichen Prüfungen hinter sich gebracht hatten, passte der Termin im Mai sehr gut. Auf die Sport-Abiturienten musste das Blutspende-Team allerdings verzichten. Denn für sie standen am Donnerstag noch letzte Prüfungen an.

Aktion seit 1998

Seit 1998 läuft die Aktion in jedem Jahr unter dem Motto „Abi bis aufs Blut“ am Gymnasium Nordenham. Die Abiturienten hatten auch bei Freunden und Lehrern für die Aktion geworben. Sogar einige Abiturienten aus dem Jahrgang 2018 unterstützten ihre ehemaligen Mitschüler mit ihrer Blutspende. Vor allem über WhatsApp-Gruppen und Facebook hatten die Abiturienten Aufrufe zur Blutspende gestartet. Im Gymnasium hatten sie mit Plakaten auf die Aktion aufmerksam gemacht.

Auch der Jahrgang 2019 hatte selbstverständlich für ein reichhaltiges Buffet, an dem sich alle Spender bedienen durften, gesorgt. Von mit Käse oder Wurst belegten Brötchen, über Muffins, Kuchen, Paprika, Gurken, Müsliriegel bis hin zu Mini-Schokoküssen war dort für jeden Geschmack etwas zu finden.

Spenden durften alle gesunden Menschen ab 18 Jahre. Wichtig sei, dass die Spender zuvor gut gegessen und ausreichend getrunken haben, sagte ein DRK-Mitarbeiter. Etwa zwei Liter sollten es sein, damit sich der Kreislauf gut regenerieren kann. Auf alkoholische Getränke sollten Spender ab mindestens zwölf Stunden vor der Spende allerdings verzichten.

Untersuchung vorab

Vor der Spende mussten auch die Teilnehmer im Gymnasium einen Fragebogen zu ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte ausfüllen, den sie im Gespräch mit einer Ärztin des Deutschen Roten Kreuzes noch einmal durchgingen. Um eine Blutarmut auszuschließen, wurde, wie vor der Spende üblich, auch der Hämoglobin-Wert ermittelt. War alles in Ordnung, ging es zur eigentlichen Spende. Den Erstspendern wurde das Vorgehen noch einmal genau erklärt. Zu ihnen gehörte auch die 18-jährige Larissa Müller. „Es gibt keine Komplikationen, bei mir ist alles gut“, befand die 18-Jährige.