Auch ohne Abi glücklich und zufrieden

Nordenham Früher war das Gymnasium eine Art Eliteeinrichtung, heute entwickelt es sich zur neuen Volksschule. Immer mehr Eltern melden ihre Kinder nach der Grundschule am Gymnasium an, weil sie glauben, dass sie ihren Sprösslingen damit die besten Karrierechancen eröffnen. Die Frage, ob das Kind überhaupt die Voraussetzungen mitbringt, um den höchsten Abschluss im deutschen Schulsystem zu erreichen, gerät da zur Nebensache. In der Folge kann es bei überforderten Schülern schnell zu Druck, Frust und Versagensängsten kommen. Und wenn die erforderlichen Noten ausbleiben, droht irgendwann die Überweisung des Kindes an eine andere Schulform. In Nordenham ist es im vergangenen Schuljahr rund 60 Mädchen und Jungen so ergangen. Weil sie am Gymnasium nicht zurecht kamen, wechselten sie zu einer der beiden Oberschulen.

Die Grundschulen und die weiterführenden Schulen in Nordenham haben die Befürchtung, dass sich die Problematik weiter verschärft. Deshalb ergreifen sie jetzt gemeinsam die Initiative und gehen mit ihrer Warnung vor einer unüberlegten Schulwahl an die Öffentlichkeit.

Arbeitskreis gebildet

Ein Arbeitskreis, in dem die Grundschulen, die Oberschule I, die Oberschule am Luisenhof und das Gymnasium vertreten sind, richtet eine große Informationsveranstaltung aus. Dieser besondere Elternabend steht unter der Überschrift „Glückliche Kinder und zufriedene Eltern: Wie geht das?“ Bei der Veranstaltung, die am Donnerstag, 20. September, um 20 Uhr in der Jahnhalle beginnt, werden alle Fragen, die mit dem Übergang von der Grundschule zu einer weiterführenden Lehranstalt zusammenhängen, tiefgreifend und praxisnah erörtert. Eine wichtige Botschaft soll sein, dass sich Erfolg und Zufriedenheit im Berufsleben auch ohne Abi erreichen lassen.

Nach dem niedersächsischen Schulgesetz haben Eltern bei der Auswahl der weiterführenden Schulform für ihr Kind freie Hand. Diese Freiheit ist aber auch eine große Verantwortung und kann zur Last werden.

Längst vorbei sind die Zeiten, als sich an die Grundschule der zweijährige Besuch einer Orientierungsstufe (OS) anschloss. Sinn der OS war es, die Kinder in unterschiedlichen Leistungsgruppen zu fördern und nach der 6. Klasse mit einer leistungsbezogenen Empfehlung für die nächste Schulform zu entlassen. Die Eltern bekamen dabei eine klare Ansage, ob ihr Kind am besten für die Hauptschule, die Realschule oder das Gymnasium geeignet ist.

Orientierungsstufen gab es von 1972 bis 2004 in Niedersachsen. Seit deren Abschaffung wechseln die Grundschulkinder direkt zu einer weiterführenden Schule. Zwischenzeitlich übernahmen die Grundschulen die Aufgabe, Empfehlungen für die weitere Schullaufbahn auszusprechen. Doch damit ist es seit 2015 ebenfalls vorbei. Seitdem beschränkt sich die vom Gesetzgeber vorgesehene Entscheidungshilfe der Grundschulen auf Beratungsgespräche auf freiwilliger Basis.

Freie Wahl

Im Laufe des vierten Schuljahrgangs bieten die Grundschulen den Eltern zwei solcher Beratungsgespräche an, um sie über die Lernentwicklung des Kindes und dessen Eignung für die weiterführenden Schulformen zu informieren. Welche Schlüsse die Eltern daraus ziehen, bleibt ihnen selbst überlassen.

Die Nordenhamer Grundschullehrer machen immer wieder die Erfahrung, dass etliche Eltern wenig Interesse an einem Beratungsgespräch haben, weil sie ihre Entscheidung längst getroffen haben. Und zwar meistens für das Gymnasium. Die Option, dass ihre Kinder dank des durchlässigen Schulsystems später immer noch von der Oberschule auf das Gymnasium wechseln können, blenden viele Eltern dabei aus.

Diese Themenbereiche behandelt der Elternabend

• Schulfrust Was ist, wenn mein Kind das Gymnasium nicht schafft? Drei Jugendliche berichten, wie sie den Frust am Gymnasium erlebt und nach dem Schulwechsel bewältigt haben.

• Voraussetzungen Was muss mein Kind für welche Schulform können? Lehrer der Oberschule und des Gymnasiums schildern, welche Fähigkeiten erwartet werden und wie die Anforderungen an die Schüler aussehen.

• Erfolgsberichte Gibt es andere Wege zum Abitur? Zwei ehemalige Oberschülerinnen aus Nordenham erzählen, wie sie das Abitur geschafft haben und was sie dafür leisten mussten.

• BBS-Angebote Welche Schulmöglichkeiten gibt es ohne Abitur? Eine Vertreterin der Berufsbildenden Schulen (BBS) Wesermarsch informiert über die verschiedenen Bildungsangebote ihrer Lehranstalt.

• Karriere mit Lehre? Welche Berufschancen haben junge Leute ohne Abitur? Am Beispiel der Ausbildungsangebote des Nordenhamer Unternehmens Premium Aerotec werden Karrierechancen ohne Abitur aufgezeigt.

• Berufskarrieren Was können Schulabgänger mit einer betrieblichen Lehre erreichen? Ein ehemaliger Auszubildender berichtet von seiner Lehrzeit bei Premium Aerotec und seiner jetzigen Tätigkeit.