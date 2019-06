Nordenham Unter dem Motto „Bleib gesund“ fand zum ersten Mal in der Seniorenresidenz Haus Tongern in Nordenham eine Gesundheitsmesse statt. 22 Aussteller hatten Ute Zimmermann und das Team des Hauses Tongern für diesen Tag gewonnen. Sie boten ein breitgefächertes Angebot mit zahlreichen Ratschlägen, Tests, Beratungsgesprächen und Vorträgen rund um das Thema Gesundheit.

Nicht nur Schulmedizin

Vor dem Haupteingang der Seniorenresidenz präsentierte die Firma Orthopädietechnik Kuilert & Grandke Rollatoren und Rollstühle. Im Rezeptionsbereich informierte Birgit Myriel Höppner aus Elsfleth über die Einsatzmöglichkeiten von Heilsteinen. „Ich finde es gut, dass man hier nicht nur etwas über die Schulmedizin, sondern auch über alternative Behandlungsansätze erfährt“, freute sich eine Besucherin.

Gesundheitsberaterin Petra von Münster informierte über die Entspannungstechniken Bowtech und Emmett. Damit die Besucher diese Techniken gleich am eigenen Leib erfahren konnten, hatte Petra von Münster an ihrem Infostand auch eine Behandlungsliege aufgestellt. „Die Anwendungen mit Bowtech wirken entspannend auf den Körper und bringen diesen wieder ins Gleichgewicht“, erläuterte sie.

So werde der Körper in die Lage versetzt, seine eigenen Kräfte aus sich selbst heraus zu aktivieren, sagte sie. „Dies geschieht durch eine Serie sanfter, präziser Griffe an speziellen Punkten des Körpers, die jeweils von nachfolgenden Pausen unterbrochen werden. Der gesamte Körper und sein Energiefluss werden ausbalanciert“, berichtete Petra von Münster.

Gut besucht waren auch die sechs Vorträge mit detaillierten Informationen zu verschiedenen Fachthemen. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie Heide Schneider referierte über das Thema „Neue Lebensfreude gewinnen – Wege aus der Depression“. „Gesundheit beginnt im Kopf“, hatte dagegen der Arzt Detlef Klünner seinen Vortrag überschrieben. Norma Duhm stellte die Möglichkeiten der Yogatherapie vor.

Osteopath Mario Heien gab in seinem Beitrag einen Einblick in die Osteopathie und ihre Anwendungsmethoden. Die Osteopathie diene der Erkennung und Behandlung von Funktionsstörungen. Dazu nutze sie eigene Techniken, die mit den Händen ausgeführt werden. Der amerikanische Arzt Andrew Taylor Still entwickelte die Prinzipien der Osteopathie vor rund 140 Jahren. Ziel der Behandlung sei es, mit den Händen als feinfühlige und jahrelang geschulte Instrumente Bewegungseinschränkungen zu erkennen und osteopathisch zu behandeln, erläuterte der Experte.

Die Vitametikerin Martina Klingbeil-Busch erläuterte die Entspannungstechnik Vitametik und ihre Wirkungsweise. Meike Dierksen von den Johannitern stellte in ihrem Vortrag den Hausnotruf vor.

Vegane Leckereien

Neben den Vorträgen, die in der Johanniter Tagespflege stattfanden, nutzten die zahlreichen Besucher auch die vielfältigen Beratungen. Vor allem aber die Gelegenheit viele der Anwendungen gleich vor Ort auszuprobieren kam bei den Gästen gut an. Zu diesen Angeboten zählte auch die Möglichkeit, Blutdruckmessungen und Hörtests vornehmen zu lassen.

Im Café Vigan konnten die Gäste miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen. Dort wurden aber auch verschiedene Smoothies, Käsehäppchen, Salate und Joghurt-Quarkbecher auf Frucht angeboten. Außerdem konnten die Gäste veganen Apfelkuchen und Joghurttörtchen probieren sowie Kaffee, Tee und Kaltgetränken genießen.

Alles in allem sei die Gesundheitsmesse sehr erfolgreich verlaufen. Eine Wiederholung solle in zwei Jahren im Haus Tongern stattfinden, sagte Verwaltungsleiterin Ilse Bischoff.