Nordenham Bertha Lüerßen war gerade einmal 24 Jahre alt, als sie ihre eigene Buchhandlung gründete. Sie hatte sich 3000 Mark von ihrem Vater Anton Diedrich Lüerßen geliehen, um mit ihrem Geschäft an der Bahnhofstraße starten zu können. Der durchaus vermögende Landwirt ließ sich später allerdings von seinen Kumpel überzeugen, dass die Idee seiner Tochter vielleicht doch nicht die beste ist. Eine Geschäftsfrau, die noch dazu mit Büchern handelte? Davon hielten die Kneipenfreunde seinerzeit nicht viel. Bertha Lüerßen musste das Geld an ihren Vater zurückzahlen. Aber sie hatte gute Freundinnen, die zusammenlegten, damit sie sich den Traum von der eigenen Buchhandlung doch noch erfüllen konnte. Und so begann im Jahre 1919 die Geschichte eines Nordenhamer Unternehmens, das im Laufe der Zeit viele schwierige Herausforderungen meistern musste und gemeistert hat. 100 Jahre Buchhandlung von Bestenbostel: Am Samstag, 14. September, soll dieses Jubiläum gefeiert werden.

Inzwischen befindet sich das Geschäft, das Bertha Lüerßen vor 100 Jahren gegründet hatte, an der Marktpassage. Enkelin Anne von Bestenbostel führt es in der dritten Generation. Gemeinsam mit ihrem Team erlebt sie zurzeit ziemlich turbulente Wochen. Denn ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist der Laden als Niedersächsische Buchhandlung des Jahres ausgezeichnet worden. Darauf ist Anne von Bestenbostel natürlich mächtig stolz. Stolz ist sie aber auch auf die Generationen, die die Buchhandlung vor ihr geführt haben. Und da steht an erster Stelle natürlich ihre Großmutter.

1930: der erste Firmenwagen

Bertha Lüerßen heiratete 1927 Otto von Bestenbostel. Als sich Nachwuchs ankündigte, gab er seinen Job bei der Bank auf und ging nach Hannover, um dort mehr über den Buchhandel zu lernen. 1928 erbte Bertha Lüerßen das Haus ihres Vaters in Stollhamm. Dort zog sie mit ihrem Mann ein. Auf die Dauer wurde es für die beiden aber recht mühsam, täglich mit der Butjenter Bahn zwischen Stollhamm und Nordenham zu pendeln. Bücher konnten sie mit der Bahn auch nicht ausliefern. Und so schafften sie sich 1930 ihren ersten Firmenwagen an – einen Hanomag.

Währen des Zweiten Weltkriegs von 1941 bis 1945 musste die Buchhandlung schließen, weil Otto von Bestenbostel eingezogen und an die Ostfront geschickt wurde. Seine Frau musste sich um ihren Sohn Dieter, der 1931 geboren wurde, und um das große Haus in Stollhamm kümmern. 1945 kam Otto von Bestenbostel krank aus Russland zurück. Im Herbst 1945 eröffnete er die Buchhandlung wieder. Weil ein Großteil der Bücher aus politischen Gründen unverkäuflich geworden war, handelten Bertha und Otto von Bestenbostel zunächst hauptsächlich mit Zeitschriften. Bertha von Bestenbostel gründete später zwölf Lesezirkel, die jeweils zwölf Mitglieder und Bücher hatten. Ihr Sohn fuhr mit dem Fahrrad zu den einzelnen Mitgliedern, um die Bücher monatlich auszutauschen. Otto von Bestenbostel starb 1948 an einer schweren Krankheit. Als die Lesezirkel 1949 einschliefen, betrieb seine Frau mit den übrigen Büchern eine Leihbücherei.

Ihr Sohn Dieter wollte ebenfalls Buchhändler werden. Er lernte den Beruf in Ganderkesee und in Bremen und arbeitete später in Heidelberg und in München, bevor er 1955 gemeinsam mit seiner ersten Frau Helga nach Nordenham kam, in das Geschäft seiner Mutter einstieg und es zwei Jahre später übernahm. 1962 zog die Buchhandlung an die Friedrich-Ebert-Straße, dort wo sich heute die Stadtapotheke befindet. Hier präsentierte sie sich modern und groß auf 50 Quadratmetern. Bertha von Bestenbostel starb 1969 an Blutkrebs.

1973 heiratete Dieter von Bestenbostel seine zweite Frau, Ursula Niemann, die damals als Lehrerin in Friedrich-August-Hütte arbeitete. Im selben Jahr kam Tochter Anne zur Welt.

1986: der Umzug indie Marktpassage

Einen großen Sprung machte die Buchhandlung 1976, als Dieter von Bestenbostel die Ladenfläche verdoppelte. Der erhoffte Umsatzzuwachs trat ein. Und der Bau der Fußgängerzone belebte die Innenstadt zusätzlich. Ursula von Bestenbostel gab ihren Lehrerjob auf, wurde ebenfalls Buchhändlerin und stieg in das Geschäft ihres Mannes ein. Ihren jetzigen Standort an der Marktpassage bezog die Buchhandlung schließlich im Juli 1986. Dass die damals 12-jährige Anne von Bestenbostel auch Buchhändlerin werden und damit die Familientradition fortsetzen würde, war damals noch nicht abzusehen. Später absolvierte sie eine Ausbildung bei der damals größten Einzelfirma des Sortimentsbuchhandels Schmorl & v. Seefeld, wo schon ihr Großvater volontiert hatte. Und anschließend reifte bei Anne von Bestenbostel die Entscheidung, das Geschäft ihres Vaters zu übernehmen. Am 31. Dezember 2001, einen Tag vor der Währungsumstellung auf Euro, ging die Firmenübergabe über die Bühne.

Die letzte größere Umbaumaßnahme folgte im Jahr 2003. Die Buchhandlung übernahm die Räume, die durch den Umzug des Schuhgeschäfts Buller frei wurden und gab die oberen Etagen an das Hotel am Markt ab.

Viele Herausforderungengemeistert

Mutter Ursula hat sich im Laufe der Jahre immer mehr aus dem Geschäft zurückgezogen: von der Vollzeitkraft, zur Mini-Jobberin bis zur unbezahlten Buchhalterin. Derweil hat Anne von Bestenbostel eine der größten Herausforderungen gemeistert, mit denen das Geschäft in seiner 100-jährigen Geschichte konfrontiert wurde.

Wie kann eine stationäre Buchhandlung in Zeiten des Online-Handels bestehen? Offensichtlich hat Anne von Bestenbostel die richtigen Antworten auf diese Frage gefunden. Sie setzt auf die unmittelbare Kundenberatung und auf ein Programm mit vielen verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen. Sie hat ihre Buchhandlung zu einem „Ort der Begegnung“ und zu einer „literarischen Wohlfühlzone“ entwickelt. Dieses Lob hat sie vor gerade einmal zwei Wochen bei der Verleihung des Niedersächsischen Buchhandelspreises bekommen.