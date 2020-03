Corona: Klassenfahrten Gestrichen: Auch Schulen aus der Wesermarsch sind betroffen

Nordenham /Butjadingen /Stadland Die Anweisung ist eindeutig: „Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche in Risikogebiete, die für den Zeitraum ab sofort bis zum Ende des laufenden Schuljahres geplant sind, sind von der Schulleitung abzusagen.“ Diese am Dienstag erlassene Rundverfügung der niedersächsischen Landesschulbehörde zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus gilt natürlich auch für die Lehranstalten im Norden der Wesermarsch. Während das Gymnasium Nordenham nicht betroffen ist, weil bis zu den Sommerferien keine Auslandsfahrten mehr vorgesehen sind, stehen andere Schulen vor einem Problem. Hier eine Übersicht:

Gymnasium Nordenham

Nach Angaben des stellvertretenden Schulleiters Dr. Sebastian Wegener finden die nächsten Kursfahrten erst im Spätsommer und Herbst statt. Er hofft, dass sich die Lage bis dahin entspannt hat. Die Klassen der Mittelstufen unternehmen laut Sebastian Wegener ohnehin keine Reisen ins Ausland. Zurzeit befindet sich der Skikurs der 12. Jahrgangsstufe in Österreich in Kals am Großglockner (Osttirol). Die Schulleitung hatte laut Sebastian Wegener keine Veranlassung gesehen, diese Fahrt zu unterbinden, weil Osttirol nicht zu den Risikogebieten zählt.

Oberschule I Nordenham

Die beiden 10. Klassen der Oberschule I müssen sich nach einem neuen Ziel für ihre Abschlussfahrt im Juni umsehen. Die bislang geplante Tour an den Gardasee kann nicht stattfinden, weil Italien zu den Corona-Risikogebieten zählt und damit unter das Schulfahrten-Verbot fällt. Nach Angaben der stellvertretenden Leiterin der Oberschule I, Ines Locker-Wolf, laufen bereits Gespräche mit dem Reiseveranstalter bezüglich einer Umbuchung mit einem anderen Ziel. Die für Juli vorgesehene Paris-Fahrt, die für Schüler der Klassen 7 bis 10 gedacht ist, ist nach dem jetzigen Stand der Dinge nicht gefährdet. „Wir müssen die Entwicklung abwarten und gegebenenfalls kurzfristig handeln“ sagt Ines Locker-Wolf. Vorrang habe immer die Gesundheit der Kinder.

Oberschule am Luisenhof

Eine neunte Klasse der Oberschule am Luisenhof ist gerade von einer Kreuzfahrt mit Stationen in England, Belgien und den Niederlanden zurückgekehrt. „Da gab es keine Probleme“, sagt Schulleiter Rainer Janßen. Ansonsten ist für dieses Schuljahr nur noch eine Auslandstour vorgesehen. Eine zehnte Klasse der Luisenhof-Schule will in die Niederlande reisen. Die Ziele der anderen noch bevorstehenden Klassenfahrten befinden sich in Deutschland: Berlin, Stade und Bad Segeberg. „Aktuell sind wir von dem Erlass nicht betroffen“, betont Rainer Janßen und fügt hinzu: „Zum Glück.“

Oberschule Rodenkirchen

Gleich mehrere Klassen der Oberschule Rodenkirchen planen bis zu den Sommerferien noch Fahrten ins Ausland. Die zehnten Klassen müssen nach jetziger Lage keine Absage befürchten, da sich die Ziele ihre Abschlussfahrten in (noch) nicht risikobehafteten Regionen in Frankreich und Spanien befinden. Anders sieht es für die Berufsvorbereitungsklasse aus: Die Neuntklässler haben für Juni eine Reise nach Venedig gebucht. Diese Tour dürfen sie nach dem Erlass der Schulbehörde nicht mehr antreten. „Das tut mir für die Schüler sehr leid“, bedauert Schulsekretärin Kerstin Schermer. Jedoch stehe der Schutz der Kinder vor einer Erkrankung über allem.

Zinzendorfschule Tossens

Nach Auskunft der Schulsekretärin Ute Broer-Schuldt sind an der Zinzendorfschule in Tossens in diesem Schuljahr keine Auslandsreisen mehr geplant. Ob eine vorgesehene Klassenfahrt nach Köln stattfinden kann, soll noch besprochen werden. Köln zählt zwar nicht zu den Corona-Risikogebieten, aber vorsorglich wird laut Ute Broer-Schuldt eine Verlegung auf einen späteren Termin in Erwägung gezogen.