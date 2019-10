Nordenham Tierversuche sind umstritten. Und so lange es sie gibt, wird sich daran auch nichts ändern. Um sie zu reduzieren, unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Forschung mit der Vergabe des Tierschutzforschungspreises. Und diesen Preis hat jetzt eine junge Frau gewonnen, die aus Nordenham stammt. Sie heißt Wiebke Albrecht, ist 29 Jahre alt und hat 2010 ihr Abitur am Nordenhamer Gymnasium gemacht.

Wiebke Albrecht arbeitet am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der Technischen Universität Dortmund (IfADo). Mit einem internationalen Team hat sie Methoden entwickelt, um die Leistungsfähigkeit von Lebertoxizität-Testsystemen in der Kulturschale zu beurteilen und anschließend zu verbessern. Die optimierten Testsysteme sollen es langfristig ermöglichen, lebenschädigende Wirkungen von Substanzen vorherzusagen und sichere Aufnahmemengen zu definieren, ohne dass dafür Tierversuche vorgenommen werden müssen.

25 000 Euro

Den mit 25 000 Euro dotierten Preis für ihre Forschungsarbeit hat Wiebke Albrecht jetzt bei der Preisverleihung in Berlin aus den Händen der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner bekommen. Sie lobte die „zukunftsweisende Forschung“ von Wiebke Albrecht. Die Ministerin sagte weiter: Ihr Ziel sei es, Tierversuche möglichst schnell durch Alternativmethoden zu ersetzen. Das Ministerium unterstütze deshalb eine Vielzahl von Projekten in diesem Bereich. Dazu zähle auch der Tierschutzforschungspreis. „Wir zeichnen herausragende Forschung aus und heben hervor, dass Tierversuche auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden müssen. Dazu leistet die Forschung der diesjährigen Preisträgerin einen wichtigen Beitrag.“ Das von Wiebke Albrecht entwickelte Zellkulturverfahren, mit dem geprüft wird, ob Medikamente leberschädlich sind, bezeichnete die Ministerin als „bedeutenden Forschungserfolg“.

Ein dickes Lob für die Doktorandin gab’s auch von Professor Jan Hengstler, dem Leiter der IfADo-Forschungsabteilung Toxikologie: „Wiebke Albrecht hat wirklich eine großartige Idee gehabt und hart daran gearbeitet, diese umzusetzen. Der Tierschutzforschungspreis ist sicher Ansporn, diesen Weg weiterzugehen.“

In der Forschung zu arbeiten, war schon immer der Wunsch von Wiebke Albrecht. Den Grundstein dafür hat sie mit ihrer Fächerwahl in der Oberstufe des Nordenhamer Gymnasiums gelegt. Dort hatte sie sich für die Leistungsfächer Biologie, Chemie und Mathematik entschieden. „Vor allem Biologie hat mich schon immer interessiert“, sagt die 29-Jährige. Nach dem Abitur studierte die gebürtige Bremerhavenerin Molekulare Medizin in Göttingen. Seit September 2016 ist Wiebke Albrecht als Doktorandin am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU Dortmund tätig.

In der Forschung bleiben

Der Beitrag, mit dem Wiebke Albrecht den Tierschutzforschungspreis gewonnen hat, ist Teil ihrer Doktorarbeit, die sie im nächsten Jahr abschließen will. Langfristig will die frühere Nordenhamerin auf jeden Fall in der Forschung bleiben.

Die Reduzierung von Tierversuchen ist Wiebke Albrecht ein wichtiges Anliegen. „Solche Versuche macht keiner gerne“, sagt die 29-Jährige. Wiebke Albrecht fühlt sich dem so genannten 3R-Prinzip verpflichtet, dessen Ziel es ist, Tierversuche möglichst zu vermeiden (Replacement) und die Zahl der Tiere (Reduction) und ihr Leiden (Refinement) in Versuchen auf das unerlässliche Maß zu beschränken.

Mit ihrer Forschung wolle sie aber auch dazu beitragen, die Sicherheit für Patienten und Verbraucher zu erhöhen. Das Auftreten von Lebertoxizität gehört nach den Worten von Wiebke Albrecht zu den häufigsten Ursachen für den Rückruf von bereits zugelassenen Medikamenten, obwohl diese im Vorfeld unter anderem auch im Rahmen von Tierversuchen untersucht und als unschädlich eingestuft worden waren.