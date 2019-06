Endspurt für den Ferienpass

Nordenham Wer noch Plätze im diesjährigen Ferienpassangebot der Stadt Nordenham ergattern möchte, der sollte sich sputen. Denn Anmeldungen sind nur noch bis Pfingstmontag, 10. Juni, möglich. Pünktlich um 0 Uhr in der Nacht zu Dienstag wird die Online-Anmeldemaske geschlossen. Spätere Anmeldungen sind nicht mehr möglich. In diesem Jahr läuft das Anmeldeverfahren nur über das Internet. Auf der Internet-Seite www.ferienpass-nordenham.de sind die insgesamt 173 Angebote aufgelistet. Nach der Registrierung können die Nordenhamer Kinder dort je zehn Wunschveranstaltungen nennen, an denen sie teilnehmen möchten. Nach Anmeldeschluss beginnt das Computersystem, die Plätze per Losverfahren zu verteilen.

Bis zum 12. Juni erhält jedes angemeldete Kind eine E-Mail mit den Veranstaltungen, die es besuchen darf. Ab Mittwoch, 12. Juni, kann der Ferienpass in der Jahnhalle bezahlt werden. Dann steht das Team der städtischen Jugendarbeit montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr zur Verfügung. Am Freitag, 14. Juni, bleibt die Jahnhalle allerdings geschlossen. Deshalb steht das Team der städtischen Jugendarbeit zusätzlich auch am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 17 Uhr in der Jahnhalle für Zahlungswillige bereit. Letzter Zahltag ist Donnerstag, 20. Juni. Anschließend beginnt die Restplatzvergabe.