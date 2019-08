Nordenham „Am Anfang habe ich mich dafür beworben, weil ich damit anderen Menschen helfen wollte“, sagt Anna Gergert. Die 18 Jahre alte Nordenhamerin aus dem Stadtteil Atens fügt hinzu: „Jetzt möchte ich auch einfach etwas Neues kennenlernen und mich selbst finden.“ An diesem Sonntag, 1. September, fliegt sie nach Tansania, um in diesem ostafrikanischen Land bis Ende August nächsten Jahres einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst zu absolvieren.

Lernen durch Helfen

Lernen durch tatkräftiges Helfen – diese Devise prägt den Freiwilligendienst „weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dafür hatte sich Anna Gergert erfolgreich beworben. Ihre Entsendeorganisation in Deutschland ist der Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Roten Kreuzes. In Tansania wird sie für das dortige rote Kreuz tätig.

Ehrenamtlicher Einsatz ist der 18-Jährigen keineswegs fremd. Sie hat sich in der Streitschlichter-Arbeitsgemeinschaft des Gymnasiums Nordenham sowie als Jahrgangsvertreterin engagiert und gehört zu den Abiturienten, die während der Zeugnisübergabe Ende Juni für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden sind.

Durch die Förderung des Entwicklungsministeriums haben alle interessierten jungen Menschen zwischen 18 und 28 Jahren die Chance, einen Freiwilligendienst in einem sogenannten Entwicklungs- oder Schwellenland zu leisten.

Jährlich engagieren sich nach Angaben von weltwärts rund 3 500 junge Menschen zwischen sechs und 24 Monaten bei einer lokalen Partnerorganisation für Bildung, Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Kultur oder Menschenrechte.

Dabei handelt es sich um einen Lerndienst. Der Nord-Süd-Austausch und das gemeinsame interkulturelle Lernen stehen im Mittelpunkt. Die Freiwilligen sammeln Auslandserfahrungen und erwerben Sprachkenntnisse sowie persönliche Kompetenzen.

Anna Gergert wird in Tansania mit weiteren Freiwilligen zwei Tage die Woche in einem Krankenhaus tätig (im Labor und in der Dialyse im Krankenschwesterndienst).

Zwei weitere Tage sind in einem Kindergarten und einer Grundschule geplant. Dort soll sie auch einen Erste-Hilfe-Kursus geben und eventuell im Unterricht helfen. Darüber hinaus wirkt sie mit bei der Auswahl junger Menschen aus Tansania, die einen Freiwilligendienst in Deutschland leisten wollen und gibt ihnen Informationen und Tipps über Deutschlands.

Anna Gergert hatte am Gymnasium Nordenham Englisch im Leistungskurs und sieht sich daher sprachlich für Tansania gut gerüstet. Zudem will sie versuchen, Suaheli, die am weitesten verbreitete Verkehrssprache Ostafrikas, zu lernen. „Aber das wird sehr schwierig.“

Der Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Roten Kreuzes beteiligt sich mit 25 Prozent an dem vom weltwärts-Programm finanzierten Freiwilligendienst.

Erwünscht sind auch Spenden, die Freiwillige sammeln sollen. Anna Gergert hat bereits etwa 1000 Euro zusammen. Sie würde sich über weitere Unterstützung freuen. Interessierte können sich per Mail bei ihr melden (gergert-anna@web.de).

Kulturelle Beziehungen

Anfangs hatte Anna Gergert auch daran gedacht, nach dem Abitur als Au-Pair ins Ausland zu gehen. Dann hat ein Vortrag in der Schule sie auf Freiwilligendienste aufmerksam gemacht.

Am Einsatz für das Rote Kreuz in Tansania findet sie auch gut, dass damit auch Vorurteile aufgebrochen und kulturelle Beziehungen gefördert werden sollen. Anna Gergert ist überzeugt: „Gegen Vorurteile einzutreten ist der erste Schritt für eine friedlichere und bessere Welt.“

Was macht sie nach ihrer Rückkehr aus Tansania Ende August nächsten Jahres? Ihre beruflichen Ziele sind zurzeit unbestimmt. „Ich möchte auf jeden Fall gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Ich hoffe, auch dafür in Afrika Klarheit für mich und einige Anregungen zu gewinnen.“

Welche Gefühle bewegen Anna Gergert vor der bevorstehenden Abreise nach Tansania? „Es geht immer auf und ab. Ich realisiere das noch nicht“, sagt sie. Es herrsche Vorfreude, „aber auch Angst, alles hier zu verlassen und meinen Weg zu gehen.“

Diesen Schritt nicht zu tun, kam für sie aber nie in Frage – „einfach weil ich das schon lange wollte. Und wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann mache ich das auch.“