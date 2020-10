Erntedank: Kita und Schule handeln solidarisch

Brake

Wallaby-Suchaktion in Brake Känguru „Blitz“ wird immer noch vermisst

Das Wallabys Blitz und Hoppel sind am Freitag aus ihrem Gehege in Brake geflohen. Blitz ist noch immer nicht wieder aufgetaucht. Ihre Besitzer vermuten, dass die Kängurus durch ein Raubtier in Panik geraten sind.