Erntedankfest in Sankt Willehad

Nordenham Die Kirchengemeinde St.-Willehad feiert am Sonntag, 6. Oktober, einen Familiengottesdienst zum Erntedank. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Kinder aus der Kita St.-Willehad werden die Messfeier mitgestalten und ihre Gaben zum geschmückten Altar bringen. Ab der Gabenbereitung können auch Kleinkinder der Gottesdienstbesucher von den Erzieherinnen der Kita betreut werden. Die Kinder werden vor dem Segen wieder in die Kirche zurück geführt. Wer noch Erntegaben mitbringen möchte, wird gebeten, verpackte Lebensmittel zu wählen. Diese werden später an die Nordenhamer Tafel weitergeleitet. Nach der Messfeier reicht das Basarteam Kaffee und Gebäck im Pfarrheim und bietet verschiedene Waren an.