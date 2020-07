Ferienpass: Bastelaktion statt Freizeitpark-Ausflug

Nordenham In diesem Jahr bleiben viele Familien mit Kindern aufgrund der Corona-Pandemie in den Sommerferien zu Hause. Um den Kindern in dieser Zeit trotzdem etwas Unterhaltung und Abwechslung bieten zu können, hat die Stadtverwaltung entschieden, dass der Ferienpass in diesem Jahr stattfinden wird – allerdings in abgespeckter Form.

Auf Ausflugsfahrten mit dem Bus, beispielsweise in den Heide- oder Serengetipark, müssen die Kinder in diesem Jahr leider verzichten. Auch wenn die Veranstalter wissen, dass diese Fahrten die Highlights des Programmes sind, ist die Ansteckungsgefahr dabei einfach zu hoch. „Das Risiko und die Verantwortung dafür wollen wir nicht übernehmen“, teilt Harald Golkowski, Leiter der städtischen Jugendarbeit, mit.

Zwei Ausflüge konnten aber dennoch organisiert werden. Die Kinder können sich auf Fahrradtouren in den Klettergarten und zum Piratengolf freuen.

Ansonsten wird es in diesem Jahr viele Kreativangebote und Bastelaktionen geben, bei denen die allgemein bekannten Schutzmaßnahmen gelten. Um diese einhalten zu können, stehen die diesjährigen Aktivitäten erst für Kinder ab acht Jahren zur Verfügung. Außerdem ist die Teilnehmerzahl auf vier Kinder pro Aktion begrenzt.

Über das genaue Angebot des Nordenhamer Ferienpasses können sich Interessierte sowohl auf Facebook als auch auf der Internetseite der städtischen Jugendarbeit informieren.

Ab dem 6. Juli ist das Programm auch unter ferienpass-nordenham.de einsehbar. Insgesamt 600 Plätze für die verschiedenen Aktionen konnten geschaffen werden. Bis zum 10. Juli können außerdem Wunschlisten erstellt werden. Wie gut diese umgesetzt werden können, hängt von den Anmeldezahlen ab. Die Zuweisung erfolgt nach dem Zufallsprinzip.

Für Fragen zum Programm und Hilfestellung bei der Anmeldung steht das Team der Städtischen Jugendarbeit ab kommendem Montag von 14 bis 19 Uhr in der Jahnhalle zur Verfügung.

Aufgrund des gekürzten Programmes sind der Ferienpass selbst und fast alle Angebote kostenfrei. Die sonst so beliebten Gutscheine für das Störtebeker-Bad gibt es in diesem Jahr nicht.